ЕС усилит мониторинг танкеров, чтобы предотвратить обход санкций — Finance.ua

ЕС усилит мониторинг танкеров, чтобы предотвратить обход санкций
Страны-члены Европейского Союза усилят мониторинг и обмен данными о танкерах, чтобы обнаруживать суда, которые переваливают нефть с судна на судно, скрывая ее российское происхождение.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.
Отмечается, что ЕС вводит более жесткие правила соблюдения, чтобы пресечь схемы, по которым происходит обход санкций через манипулирование данными AIS (автоматическая система идентификации судов. — Ред).
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Кроме того, усиленный механизм обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и субъекты, осуществляющие обманчивые практики, такие как перегрузка с судна на судно (ship-to-ship) для сокрытия происхождения или назначения груза при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов.
Совет также решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать более прозрачной их продажу и экспорт, в частности, в случае бывших в употреблении танкеров, которые могут быть использованы для обхода запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и ограничения цен G7.
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