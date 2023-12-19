В кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов — Finance.ua

В кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов Сегодня 16:47 — Мир

В кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов

Страна-агрессор россия планирует обходить санкции Евросоюза против ее алмазов.

Об этом заявил спикер кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 19 декабря.

«Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы», — пообещал он.

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На уточняющий вопрос о том, есть ли у рф варианты обхода санкций против алмазов и будут ли они реализованы, представитель кремля ответил: «Безусловно».

Песков заверил, что «в любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать интересы» россии.

Также он не видит большой угрозы от замораживания активов оборонных предприятий рф, что также вводится 12 пакетом санкций Евросоюза.

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«Замораживание активов для оборонных предприятий — это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет», — сказал спикер кремля.

Песков считает, что «12 пакет свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».

Справка Finance.ua:

Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, поддержал 12-й пакет санкций против россии. Пакет подразумевает ряд секторальных ограничений. Среди них: постепенный запрет на импорт российских алмазов, запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства, расширен запрет на импорт из россии сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов;

Украина и руководство Евросоюза уже начали работу над следующим, 13-м пакетом санкций против россии.



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