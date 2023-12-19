В кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов

Мир
30
В кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов
В кремле заявили, что заранее подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов
Страна-агрессор россия планирует обходить санкции Евросоюза против ее алмазов.
Об этом заявил спикер кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 19 декабря.
«Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы», — пообещал он.
Читайте также
На уточняющий вопрос о том, есть ли у рф варианты обхода санкций против алмазов и будут ли они реализованы, представитель кремля ответил: «Безусловно».
Песков заверил, что «в любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать интересы» россии.
Также он не видит большой угрозы от замораживания активов оборонных предприятий рф, что также вводится 12 пакетом санкций Евросоюза.
Читайте также
«Замораживание активов для оборонных предприятий — это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет», — сказал спикер кремля.
Песков считает, что «12 пакет свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».

Справка Finance.ua:

  • Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, поддержал 12-й пакет санкций против россии. Пакет подразумевает ряд секторальных ограничений. Среди них: постепенный запрет на импорт российских алмазов, запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства, расширен запрет на импорт из россии сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов;
  • Украина и руководство Евросоюза уже начали работу над следующим, 13-м пакетом санкций против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.