россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти — Finance.ua

россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти
россия планирует закупать запчасти для самолетов в ряде стран Африки и Азии, где это возможно сделать в обход санкций.
Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на письмо замглавы росавиации, о котором рассказали два источника в авиаотрасли.
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВД), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила росавиации включить в список стран, где можно покупать комплектующие для самолетов, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.
росавиация список согласовала, но с оговоркой — ранее с авиавластями запрашиваемых стран она не взаимодействовала.
В письме уточняется, что эти страны необходимо добавить для расширения возможностей ремонта авиационной техники, включая двигатели.
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«У этих государств и их авиационных администраций высокие результаты аудитов ICAO (Международной организации гражданской авиации), что свидетельствует о надлежащей организации системы безопасности полетов там», — приводится обоснование перевозчиков.
Чем вызвана необходимость расширить список стран, где россия пытается закупать авиазапчасти, не сообщается.
Ранее в список «одобренных» государств внесли Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Индию, Бразилию, Китай, Великобританию, ОАЭ, Иорданию, Таиланд, Арубу и Южно-Африканскую Республику.
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Список стран утвержден постановлением правительства рф от 9 мая 2022 года в ответ на санкции США, Канады, Евросоюза против российской авиационной отрасли.
До санкций в россии признавали только так называемые талоны пригодности авиавластей США, ЕС, Канады, Бермуд и Ирландии.
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