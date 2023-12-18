россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти

Мир
85
россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти
россия определилась со странами, где планирует в обход санкций покупать авиазапчасти
россия планирует закупать запчасти для самолетов в ряде стран Африки и Азии, где это возможно сделать в обход санкций.
Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на письмо замглавы росавиации, о котором рассказали два источника в авиаотрасли.
Читайте также
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВД), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила росавиации включить в список стран, где можно покупать комплектующие для самолетов, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.
росавиация список согласовала, но с оговоркой — ранее с авиавластями запрашиваемых стран она не взаимодействовала.
В письме уточняется, что эти страны необходимо добавить для расширения возможностей ремонта авиационной техники, включая двигатели.
Читайте также
«У этих государств и их авиационных администраций высокие результаты аудитов ICAO (Международной организации гражданской авиации), что свидетельствует о надлежащей организации системы безопасности полетов там», — приводится обоснование перевозчиков.
Чем вызвана необходимость расширить список стран, где россия пытается закупать авиазапчасти, не сообщается.
Ранее в список «одобренных» государств внесли Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Индию, Бразилию, Китай, Великобританию, ОАЭ, Иорданию, Таиланд, Арубу и Южно-Африканскую Республику.
Читайте также
Список стран утвержден постановлением правительства рф от 9 мая 2022 года в ответ на санкции США, Канады, Евросоюза против российской авиационной отрасли.
До санкций в россии признавали только так называемые талоны пригодности авиавластей США, ЕС, Канады, Бермуд и Ирландии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.