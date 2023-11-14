Гражданскую авиацию россии отключат от доменной зоны — Finance.ua

Гражданскую авиацию россии отключат от доменной зоны Сегодня 13:34

Российским авиакомпаниям и аэропортам закроют доступ к международной авиационной доменной зоне .aero. Такое решение принято в связи с санкциями и войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские РосСМИ.

Как пишут прокремлевские СМИ, ссылаясь на источники в авиационной отрасли, швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, администрирующий доменную зону .aero, принял решение о прекращении обслуживания клиентов из россии.

Соответствующее сообщение об этом компании получили 10 ноября от Ru-Center — одной из авторизованных в россии организаций, осуществляющей регистрацию соответствующих доменных имен.

В доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Его используют около 30 российских аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и др.), а также 15 авиакомпаний.

Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей отрасли. Этот домен могут использовать только авиакомпании, аэропорты, предприятия космической и авиапромышленности, авиаклубы, системы продаж билетов, экипажи самолетов, наземные службы и т. д.

Он также позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие клиентов.

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