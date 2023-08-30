Суд взыскал в доход государства шесть авиадвигателей к «Русланам», принадлежавших российским компаниям — Finance.ua
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Суд взыскал в доход государства шесть авиадвигателей к «Русланам», принадлежавших российским компаниям

Казна и Политика
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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковые требования Минюста к компаниям Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited, Volga-Dnepr Logistics BV, ООО «Волга-Днепр-москва» и ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» и применила к ним санкции.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
«Суд принял решение о взыскании в доход государства Украины активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов Ан-124−100 „Руслан“, в отношении которых ответчики могли прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими», — отметили в пресс-службе.
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Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в течение пяти дней со дня его оглашения.
Напомним, 16 августа Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к группе авиационных компаний «Волга-Днепр», основанной бывшим военным летчиком СССР.
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Группа компаний «Волга-Днепр» — одна из ведущих международных групп грузовых компаний по комплексным логистическим услугам, использующая транспортные самолеты Ан-124−100 «Руслан».
До начала и во время полномасштабного вторжения рф в Украину «Волга-Днепр» системно сотрудничает с высшим политическим руководством рф и участвует в содействии вооруженной агрессии россии, в частности путем скрытой доставки в рф военных грузов, заявили в Минюсте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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