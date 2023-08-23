ВАКС конфисковал имущество, принадлежащее минобороны беларуси — Finance.ua

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ВАКС конфисковал имущество, принадлежащее минобороны беларуси

Недвижимость
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ВАКС конфисковал имущество, принадлежащее минобороны беларуси
ВАКС конфисковал имущество, принадлежащее минобороны беларуси
Высший антикоррупционный суд конфисковал составляющие системы электрического авиационного пуска, принадлежавшие министерству обороны беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
«В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к Министерству обороны Республики беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч.1 ст. 4 Закона Украины „О санкциях“. ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска», — сообщает суд.
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Напомним, антикоррупционный суд приступил к рассмотрению иска Минюста о конфискации ряда имущества, принадлежащего российским олигархам-собственникам VS Energy Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и Александру Бабакову. В частности, речь идет о ЧАО «Кировоградоблэнерго»; ЧАО «Ровнооблэнерго»; АО «Херсоноблэнерго»; АО «Черновцыоблэнерго»; АО «Житомироблэнерго»; ПАО «Энергетическая компания «Севастопольэнерго»; АО «Хмельницкоблэнерго» и ПАО «Николаевоблэнерго».
По материалам:
Слово і Діло
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