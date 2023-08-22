Минюст просит конфисковать российские турбореактивные авиадвигатели — Finance.ua

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Минюст просит конфисковать российские турбореактивные авиадвигатели

Казна и Политика
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Минюст просит конфисковать российские турбореактивные авиадвигатели
Минюст просит конфисковать российские турбореактивные авиадвигатели
Высший антикоррупционный суд рассмотрит иск о конфискации шести авиационных турбореактивных двухконтурных двигателей Д-18Т, принадлежащих Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Ltd. Эти двигатели используют для тяжелых украинских транспортников типа Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».
Такое решение 17 августа принял ВАКС.
Как указывается в документе, Министерство юстиции просит конфисковать шесть авиадвигателей Д-18Т, которые ввозились Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Ltd в Украину.
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Эти двигатели переданы на ответственное хранение ГП «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро „Прогресс“ имени академика А.Г. Ивченко», АО «Мотор-Сич» и ГП «Красиловский агрегатный завод». Компания Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Ltd входит в группу российских компаний «Волга-Днепр», владельцами которой являются россияне Сергей Шкляник и Алексей Исайкин.
«Исковое заявление Министерства юстиции Украины к Volga-Dnepr Logistics BV, ООО „Волга-Днепр-Москва“, ООО „Авиакомпания Волга-Днепр“ и Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины „О санкциях“ — принять к рассмотрению и открыть производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в судебном заседании с уведомлением (вызовом) участников дела, которое состоится 29 августа 2023 в 08:30», — говорится в решении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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