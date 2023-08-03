Минюст национализирует стратегический завод в Конотопе, принадлежащий российскому сенатору — Finance.ua

Минюст национализирует стратегический завод в Конотопе, принадлежащий российскому сенатору Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о национализации завода российского сенатора Сергея Калашника, голосовавшего за аннексию украинских территорий.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, предметом иска является 100% уставного капитала украинского предприятия ООО «Мотордеталь-Конотоп».

По данным реестров, основателем предприятия значится кипрская компания Lepedan Investments Limited, конечный бенефициар — якобы гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Однако Минюст собирается в суде доказать, что на самом деле завод принадлежит Калашнику.

«Мотордеталь-Конотоп» специализируется на производстве и поставке гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Предприятие способно производить более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов и поставляет продукцию в 35 стран мира.

Тем временем, ГБР разоблачило в Украине десятки компаний, аффилированных с подсанционными российскими владельцами.

Речь идет, в частности, об Аркадии и Игоре Ротенберг, Олеге Дерипаске, Евгении Гинере. Верховная Рада разрешила национализировать банки, принадлежащие лицам, попавшим под санкции.

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