Минюст национализирует стратегический завод в Конотопе, принадлежащий российскому сенатору — Finance.ua

Минюст национализирует стратегический завод в Конотопе, принадлежащий российскому сенатору
Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о национализации завода российского сенатора Сергея Калашника, голосовавшего за аннексию украинских территорий.
Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, предметом иска является 100% уставного капитала украинского предприятия ООО «Мотордеталь-Конотоп».
По данным реестров, основателем предприятия значится кипрская компания Lepedan Investments Limited, конечный бенефициар — якобы гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Однако Минюст собирается в суде доказать, что на самом деле завод принадлежит Калашнику.
«Мотордеталь-Конотоп» специализируется на производстве и поставке гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Предприятие способно производить более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов и поставляет продукцию в 35 стран мира.
Тем временем, ГБР разоблачило в Украине десятки компаний, аффилированных с подсанционными российскими владельцами.
Речь идет, в частности, об Аркадии и Игоре Ротенберг, Олеге Дерипаске, Евгении Гинере. Верховная Рада разрешила национализировать банки, принадлежащие лицам, попавшим под санкции.
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