Еврокомиссия обновила авиационный «черный список»: в нем остаются 22 авиакомпании из рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия обновила авиационный «черный список»: в нем остаются 22 авиакомпании из рф

Мир
0
Еврокомиссия обновила авиационный «черный список»: в нем остаются 22 авиакомпании из рф
Еврокомиссия обновила авиационный «черный список»: в нем остаются 22 авиакомпании из рф
В авиационный «черный список» Европейской комиссии, который запрещает полеты в воздушном пространстве ЕС, добавили иракскую компанию Fly Baghdad по соображениям безопасности полетов и оставили в силе запрет для полетов для 22 российских авиакомпаний.
Такую информацию обнародовали на сайте Европейской Комиссии.
Читайте также
«Европейская комиссия обновила Перечень ЕС по авиационной безопасности (EU Air Safety List) с авиакомпаниями, являющимися субъектами запрета на операции в рамках Европейского Союза, в результате несоответствия международным стандартам безопасности… После обновления компания Fly Baghdad была включена в перечень, на основании обеспокоенности по поводу безопасности со стороны Агентства по авиационной безопасности ЕС (EASA)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, после обновления перечня, для 129 авиакомпаний полеты в небе ЕС запрещены. Среди них — 101 авиакомпания, сертифицированная в 15 государствах, в связи с ненадлежащим контролем безопасности со стороны авиационных органов этих стран.
Читайте также
В черный список входят также 22 авиакомпании, сертифицированные в россии, а также 6 отдельных авиакомпаний из других государств на основе серьезных нарушений с точки зрения авиационной безопасности — по одной компании из Зимбабве, Венесуэлы, Суринама, Ирана и двух сертифицированных компаний. в Ираке.
Это решение единогласно принято европейскими экспертами по авиационной безопасности в рамках Комитета ЕС по авиационной безопасности под председательством Европейской комиссии и при поддержке EASA. Выводы экспертов основываются на международных стандартах безопасности, определенных Международной организацией гражданской авиации (ICAO).
Как уже сообщалось, запрет на полеты в ЕС для российских авиакомпаний, а также запрет на поставку в россию авиационных запасных частей и технологий является частью секторальных ограничительных мер, которые ЕС применил против страны-агрессора после ее вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.