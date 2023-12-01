Еврокомиссия обновила авиационный «черный список»: в нем остаются 22 авиакомпании из рф — Finance.ua

Еврокомиссия обновила авиационный «черный список»: в нем остаются 22 авиакомпании из рф Сегодня 17:20 — Мир

Еврокомиссия обновила авиационный «черный список»: в нем остаются 22 авиакомпании из рф

В авиационный «черный список» Европейской комиссии, который запрещает полеты в воздушном пространстве ЕС, добавили иракскую компанию Fly Baghdad по соображениям безопасности полетов и оставили в силе запрет для полетов для 22 российских авиакомпаний.

Такую информацию обнародовали на сайте Европейской Комиссии.

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«Европейская комиссия обновила Перечень ЕС по авиационной безопасности (EU Air Safety List) с авиакомпаниями, являющимися субъектами запрета на операции в рамках Европейского Союза, в результате несоответствия международным стандартам безопасности… После обновления компания Fly Baghdad была включена в перечень, на основании обеспокоенности по поводу безопасности со стороны Агентства по авиационной безопасности ЕС (EASA)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после обновления перечня, для 129 авиакомпаний полеты в небе ЕС запрещены. Среди них — 101 авиакомпания, сертифицированная в 15 государствах, в связи с ненадлежащим контролем безопасности со стороны авиационных органов этих стран.

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В черный список входят также 22 авиакомпании, сертифицированные в россии, а также 6 отдельных авиакомпаний из других государств на основе серьезных нарушений с точки зрения авиационной безопасности — по одной компании из Зимбабве, Венесуэлы, Суринама, Ирана и двух сертифицированных компаний. в Ираке.

Это решение единогласно принято европейскими экспертами по авиационной безопасности в рамках Комитета ЕС по авиационной безопасности под председательством Европейской комиссии и при поддержке EASA. Выводы экспертов основываются на международных стандартах безопасности, определенных Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Как уже сообщалось, запрет на полеты в ЕС для российских авиакомпаний, а также запрет на поставку в россию авиационных запасных частей и технологий является частью секторальных ограничительных мер, которые ЕС применил против страны-агрессора после ее вторжения в Украину.

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Укрінформ По материалам:

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