Евроконтроль продлил на 2024 год поддержку авиасектора Украины — Finance.ua
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Евроконтроль продлил на 2024 год поддержку авиасектора Украины

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Евроконтроль продлил на 2024 год поддержку авиасектора Украины
Евроконтроль продлил на 2024 год поддержку авиасектора Украины
Постоянная комиссия Европейской ассоциации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) продлила работу Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности на 2024 год для поддержки Украины и Молдовы.
Решение принято на заседании 29 ноября, сообщил на своей странице в Facebook директор «Украэроруха» Андрей Ярмак, назвав это решение историческим.
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Как и в этом году, Фонд позволит «Украэроруху» осуществлять операционную деятельность и создаст условия для возобновления услуг в воздушном пространстве страны после завершения военных действий, отметил Ярмак.
«Мы активно работаем над возможностями быстрого послевоенного восстановления аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, что является ключевым условием для начала полетов гражданской авиации», — подчеркнул глава «Украэроруха».
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Он объяснил, что, прежде всего, это сохранение предприятия и инфраструктуры, коллектива и его профессиональных навыков.
В ноябре 2022 года 41 государство-член Евроконтроля создало два добровольных фонда солидарности для поддержки государств-членов в кризисных ситуациях воздушного движения по причинам, которые от них не зависят. Первый — фонд пожертвований Украине и Молдове в размере €46,5 млн, и второй — в форме займа €46,1 млн Эстонии, Литве, Латвии и Польше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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