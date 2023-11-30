Евроконтроль продлил на 2024 год поддержку авиасектора Украины — Finance.ua

Евроконтроль продлил на 2024 год поддержку авиасектора Украины Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Евроконтроль продлил на 2024 год поддержку авиасектора Украины

Постоянная комиссия Европейской ассоциации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) продлила работу Европейского фонда добровольной аэронавигационной солидарности на 2024 год для поддержки Украины и Молдовы.

Решение принято на заседании 29 ноября, сообщил на своей странице в Facebook директор «Украэроруха» Андрей Ярмак, назвав это решение историческим.

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Как и в этом году, Фонд позволит «Украэроруху» осуществлять операционную деятельность и создаст условия для возобновления услуг в воздушном пространстве страны после завершения военных действий, отметил Ярмак.

«Мы активно работаем над возможностями быстрого послевоенного восстановления аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, что является ключевым условием для начала полетов гражданской авиации», — подчеркнул глава «Украэроруха».

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Он объяснил, что, прежде всего, это сохранение предприятия и инфраструктуры, коллектива и его профессиональных навыков.

В ноябре 2022 года 41 государство-член Евроконтроля создало два добровольных фонда солидарности для поддержки государств-членов в кризисных ситуациях воздушного движения по причинам, которые от них не зависят. Первый — фонд пожертвований Украине и Молдове в размере €46,5 млн, и второй — в форме займа €46,1 млн Эстонии, Литве, Латвии и Польше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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