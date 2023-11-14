Украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта — Finance.ua
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Украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта

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Украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта
Украинский самолет попал в топ крупнейших авиалайнеров польского аэропорта
Украинский самолет авиакомпании Skyline Express снова попал в топ крупнейших авиалайнеров аэропорта Катовице в Польше, сообщает avianews.com.
Воздушные ворота Катовице обнародовали список трех самых крупных авиалайнеров, которые будут летать отсюда в зимнем сезоне 2023/2024 годов. Skyline Express со своим авиалайнером Boeing 757−300, который может перевозить 275 пассажиров, заняла в нем второе место.
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По данным аэропорта Катовице, самым большим самолетом на аэродроме в этом зимнем сезоне станет 296-местный Airbus A330−200 авиакомпании Plus Ultra, далее следует Skyline Express из Boeing 757−300, а замыкает тройку лидеров 252-местный Boeing 787−8 Airlines.
Как выглядят ТОП-3 крупнейших самолетов в Катовице, можно увидеть на официальном снимке пресс-службы аэропорта — он размещен как иллюстрация к этой статье.
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Все три авиалайнера-гиганта будут возить пассажиров на курорты по заказу польских туроператоров.
Airbus A330−200 полетит на Кубу и в Венесуэлу, Boeing 757−300 — в Египет, Boeing 787−8 — в Таиланд, Мексику, Вьетнам и Доминиканскую Республику.
Летом 2023 года аэропорт Катовице уже отмечал Boeing 757−300 Skyline Express как крупнейший узкофюзеляжный самолет.

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По материалам:
Avianews.com
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