Лоукостер Wizz Air устроил распродажу к 20-летию авиакомпании — Finance.ua

Лоукостер Wizz Air устроил распродажу к 20-летию авиакомпании Сегодня 12:14 — Личные финансы

Лоукостер Wizz Air устроил распродажу к 20-летию авиакомпании

Венгерскому лоукостеру исполняется 20 лет, поэтому перевозчик устроил приятный подарок для пассажиров и распродает акционные авиабилеты на разные направления со скидкой 20%.

Детали распродажи:

акция будет действовать только с 6 сентября и до конца дня 7 сентября;

скидка 20% действует на перелеты с 15 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года;

скидка 20% не действует в праздничный период с 15 декабря по 9 января;

скидка 20% применяется к тарифу, но не влияет на административные сборы;

акция не распространяется на групповые бронирования.

Подробности о доступности рейсов, направлениях и ценах можно узнать на официальном сайте Wizz Air или в мобильном приложении лоукостера.

Для получения скидки 20% не нужно вводить промокод. Если выбранный вами рейс включен в распродажу, то акционная цена появится автоматически.

Примеры акционных рейсов:

Вильнюс — Лондон — 14 евро;

Гданьск — Дортмунд — 17 евро;

Катовице — Барселона — 20 евро;

Катовице — Афины — 20 евро;

Варшава — Брюссель — 21 евро;

Вильнюс — Рим — 22 евро;

Варшава — Париж — 25 евро.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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