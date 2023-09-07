Лоукостер Wizz Air устроил распродажу к 20-летию авиакомпании — Finance.ua
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Лоукостер Wizz Air устроил распродажу к 20-летию авиакомпании

Личные финансы
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Лоукостер Wizz Air устроил распродажу к 20-летию авиакомпании
Лоукостер Wizz Air устроил распродажу к 20-летию авиакомпании
Венгерскому лоукостеру исполняется 20 лет, поэтому перевозчик устроил приятный подарок для пассажиров и распродает акционные авиабилеты на разные направления со скидкой 20%.

Детали распродажи:

  • акция будет действовать только с 6 сентября и до конца дня 7 сентября;
  • скидка 20% действует на перелеты с 15 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года;
  • скидка 20% не действует в праздничный период с 15 декабря по 9 января;
  • скидка 20% применяется к тарифу, но не влияет на административные сборы;
  • акция не распространяется на групповые бронирования.
Подробности о доступности рейсов, направлениях и ценах можно узнать на официальном сайте Wizz Air или в мобильном приложении лоукостера.
Для получения скидки 20% не нужно вводить промокод. Если выбранный вами рейс включен в распродажу, то акционная цена появится автоматически.

Примеры акционных рейсов:

  • Вильнюс — Лондон — 14 евро;
  • Гданьск — Дортмунд — 17 евро;
  • Катовице — Барселона — 20 евро;
  • Катовице — Афины — 20 евро;
  • Варшава — Брюссель — 21 евро;
  • Вильнюс — Рим — 22 евро;
  • Варшава — Париж — 25 евро.
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По материалам:
Телеканал 24
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