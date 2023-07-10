Украинский лоукостер SkyUp будет летать на курорты Египта — Finance.ua

Украинский лоукостер SkyUp будет летать на курорты Египта
Украинский лоукостер SkyUp намерен открыть базы на египетских курортах для перевозки туристов в зимнем сезоне полетов. Он начнется в конце октября 2023 и продлится до конца марта 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии avianews.com.
«Предварительно рассматриваем размещение в Шарм-эль-Шейхе двух самолетов авиакомпании, в Хургаде — от двух до трех самолетов», — рассказали в авиакомпании.
Представитель SkyUp также сообщил, что авиакомпания планирует работать в Египте по ACMI контрактам, то есть мокрому лизингу. Такое соглашение предусматривает, что SkyUp предоставляет заказчику украинские самолеты и экипажи, страховку и техническое обслуживание, а тот оплачивает фиксированную плату и самостоятельно продает билеты.
Кто именно будет арендовать самолеты SkyUp для перевозки туристов из Египта, авиакомпания пока не раскрывает. Представитель лоукостера отметил, что SkyUp открыт для сотрудничества по ACMI контрактам как в Египте, так и в других частях света.
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Предоставление самолетов в мокрый лизинг за границей стало единственной возможностью для украинских авиакомпаний продолжить свою работу после российского вторжения в Украину. Небо страны закрыто для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.
Сначала такую деятельность вели SkyUp и МАУ, получившие заказы на аренду самолетов от европейских и турецких авиакомпаний.
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