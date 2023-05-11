Мальтийская "дочка" SkyUp начала выполнять полеты: для кого и куда именно Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Мальтийская "дочка" SkyUp начала выполнять полеты: для кого и куда именно

Мальтийская авиакомпания SkyUp MT, ставшая европейским подразделением украинского лоукостера SkyUp, 9 мая начала коммерческие полеты.

Как сообщает Avianews, первые рейсы SkyUp MT выполнила из немецкого Мюнхена в египетскую Хургаду и обратно.

Заказчиком перелетов стала новая эстонская авиакомпания Marabu, специализирующаяся на туристических маршрутах преимущественно из городов Германии (ее хабы -Мюнхен и Гамбург) на морские курорты юга Испании и Португалии, Италии, Греции (главным образом это острова), а также в Хургаду и хорватский Сплит. Полеты по большинству ее направлений начнутся в течение мая.

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Напомним, что о получении SkyUp MT всех разрешений на полеты материнская украинская компания сообщала 5 мая. Зарегистрированный на Мальте перевозчик будет работать на условиях «мокрого» лизинга, то есть предоставляя в аренду самолеты вместе с экипажами и страховкой.

При этом в мальтийском подразделении SkyUp работают именно украинские экипажи, прошедшие обучение и получившие европейские сертификаты. Заказчики же рейсов будут со своей стороны платить фиксированную цену, что не зависит от загрузки рейсов.

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В распоряжении SkyUp MT сейчас есть только один самолет — Boeing 737−800 на 189 мест 2011 года выпуска, который имел украинскую регистрацию UR-SQM, а теперь получил регистрационный знак 9H-SAU. Украинская компания получила его относительно недавно — в августе 2022 года.

Напомним также, что помимо запуска бизнеса в Европе, SkyUp также договорилась с государственным авиационным предприятием «Украина», специализирующимся на перевозках чиновников, о выполнении рейсов в ее интересах.

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