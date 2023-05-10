Крупнейший лоукостер Европы заявил о покупке у Boeing 300 самолетов — Finance.ua

Крупнейший лоукостер Европы заявил о покупке у Boeing 300 самолетов Сегодня 11:47 — Фондовый рынок

Крупнейший лоукостер Европы заявил о покупке у Boeing 300 самолетов

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил о заказе 300 самолетов у Boeing на сумму 40 млрд долларов (31,7 млрд. фунтов стерлингов).

Как сообщает The Guardian , Ryanair разместила заказ на 150 самолетов Max-10 с возможностью поставки еще 150 в период с 2027 по 2033 год. Авиакомпания заявила, что это самый большой заказ, размещенный ирландской компанией.

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Сообщается, что компании договорились о значительной, не разглашаемой скидке к официальной стоимости в 40 миллиардов долларов.

Самолет Max-10 заменит старые 737NG и прибавит около 40 мест на самолет, что значительно повысит их экономичность. Это поможет бюджетному перевозчику увеличить пассажиропоток почти вдвое в течение следующего десятилетия.

Ryanair также заявил, что сделка создаст более 10 000 рабочих мест в авиакомпании и позволит увеличить количество пассажиров со 168 миллионов до 300 миллионов в год до 2034 года.

Исполнительный директор группы авиакомпаний Майкл О’Лири сказал: «Эти новые экономичные самолеты с более экологичными технологиями предлагают на 21% больше мест, потребляют на 20% меньше топлива и на 50% тише, чем наши B737-NG».

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«Помимо значительного роста выручки и трафика по всей Европе, мы ожидаем, что эти новые, более крупные, более эффективные и экологичные самолеты приведут к дополнительной экономии удельных расходов, что позволит снизить тарифы на авиабилеты», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун заявил, что его партнерство с Ryanair было «одним из самых продуктивных в истории коммерческой авиации».

УНІАН По материалам:

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