Глава Ryanair анонсировал подорожание «летних» авиабилетов — Finance.ua

Глава Ryanair анонсировал подорожание «летних» авиабилетов Сегодня 18:00 — Личные финансы

Глава Ryanair анонсировал подорожание «летних» авиабилетов

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что в этом году цены на авиабилеты самой популярной в Европе бюджетной авиакомпании снова вырастут.

В частности, по словам О’Лири, билеты на летние рейсы авиакомпании в этом году подорожают на 10-15%, пишет The Telegraph

Как пояснил глава лоукостера, цены на авиабилеты в этом году снова подскочат, поскольку авиакомпании имеют меньше мест в продаже по сравнению с уровнем до пандемии.

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«В прошлом году в среднем тарифы выросли на 20%. Будет второй год двузначной инфляции цен, потому что нет мощностей. Я думаю, что в этом году есть разумная перспектива... в течение лета средние цены на авиабилеты снова вырастут на 10-15%», — заявил О’Лири.

При этом он констатировал, что в этом году многие европейские авиакомпании не добавили мощностей, несмотря на повышение спроса после пандемии, из-за чего цены на авиабилеты остаются высокими.

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Как объясняет издание, тарифы авиакомпаний на билеты тесно связаны со спросом, поэтому цены автоматически повышаются, когда рейсы заполняются. Например, такие перевозчики как итальянский ITA и португальский TAP до сих пор работают на 50% пропускной способности доковидных времен. Между тем прекращение деятельности Flybe и решение сократить план роста Eurowings означает, что спрос значительно превышает предложение в регионе.

УНІАН По материалам:

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