Глава Ryanair анонсировал подорожание «летних» авиабилетов — Finance.ua

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Глава Ryanair анонсировал подорожание «летних» авиабилетов

Личные финансы
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Глава Ryanair анонсировал подорожание «летних» авиабилетов
Глава Ryanair анонсировал подорожание «летних» авиабилетов
Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что в этом году цены на авиабилеты самой популярной в Европе бюджетной авиакомпании снова вырастут.
В частности, по словам О’Лири, билеты на летние рейсы авиакомпании в этом году подорожают на 10-15%, пишет The Telegraph.
Как пояснил глава лоукостера, цены на авиабилеты в этом году снова подскочат, поскольку авиакомпании имеют меньше мест в продаже по сравнению с уровнем до пандемии.
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«В прошлом году в среднем тарифы выросли на 20%. Будет второй год двузначной инфляции цен, потому что нет мощностей. Я думаю, что в этом году есть разумная перспектива... в течение лета средние цены на авиабилеты снова вырастут на 10-15%», — заявил О’Лири.
При этом он констатировал, что в этом году многие европейские авиакомпании не добавили мощностей, несмотря на повышение спроса после пандемии, из-за чего цены на авиабилеты остаются высокими.
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Как объясняет издание, тарифы авиакомпаний на билеты тесно связаны со спросом, поэтому цены автоматически повышаются, когда рейсы заполняются. Например, такие перевозчики как итальянский ITA и португальский TAP до сих пор работают на 50% пропускной способности доковидных времен. Между тем прекращение деятельности Flybe и решение сократить план роста Eurowings означает, что спрос значительно превышает предложение в регионе.

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По материалам:
УНІАН
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