Ryanair запускает 6 новых рейсов — Finance.ua

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Ryanair запускает 6 новых рейсов

Фондовый рынок
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Авиакомпании мира не прекращают открывать новые рейсы к весенне-летнему сезону. Ryanair объявила о старте шести новых направлений.
Ирландский лоукостер Ryanair на летний период планирует запустить 6 новых рейсов. Часть из них будет соединять европейские страны, часть будет летать в Африку.

6 новых рейсов Ryanair

  • Барселона (Испания) — Уарзазат (Марокко)
  • Мадрид (Испания) — Эссуэйра (Марокко)
  • Лондон Станстед (Англія) — Уарзазат (Марокко)
  • Лондон Станстед (Англия) — Виго (Испания)
  • Пиза (Италия) — Копенгаген (Дания)
  • Пиза (Италия) — Кос (Греция)
Старт всех новых рейсов выпадает на март и июль 2023 года. Следовательно, из Барселоны в Уарзазат в Марокко Ryanair начнет летать с 26 марта два раза в неделю. Еще одно направление из Испании в Марокко (Мадрид — Эс-Сувейру) авиакомпания начнет обслуживать с 27 марта, также два раза в неделю. Старт рейсов Лондон Станстед — Виго и Лондон Станстед — Уарзазат запланирован на 28 марта, первый будет выполняться три раза в неделю, второй — два раза в неделю.
Из Пизы в Копенгаген самолеты лоукостера начнут летать со 2 июля два раза в неделю. А рейс Пиза — Кос стартует с 3 июля и будет выполняться два раза в неделю.
Билеты на новые рейсы уже в продаже, и их можно купить на сайте авиакомпании. Так, например, перелет из Барселоны в африканский Уарзазат и обратно обойдется около 30 евро в две стороны.
Путешествовать также поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

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По материалам:
Телеканал 24
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