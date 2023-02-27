Ryanair запускает 6 новых рейсов — Finance.ua

Ryanair запускает 6 новых рейсов Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

Авиакомпании мира не прекращают открывать новые рейсы к весенне-летнему сезону. Ryanair объявила о старте шести новых направлений.

Ирландский лоукостер Ryanair на летний период планирует запустить 6 новых рейсов. Часть из них будет соединять европейские страны, часть будет летать в Африку.

6 новых рейсов Ryanair

Барселона (Испания) — Уарзазат (Марокко)

Мадрид (Испания) — Эссуэйра (Марокко)

Лондон Станстед (Англія) — Уарзазат (Марокко)

Лондон Станстед (Англия) — Виго (Испания)

Пиза (Италия) — Копенгаген (Дания)

Пиза (Италия) — Кос (Греция)

Старт всех новых рейсов выпадает на март и июль 2023 года. Следовательно, из Барселоны в Уарзазат в Марокко Ryanair начнет летать с 26 марта два раза в неделю. Еще одно направление из Испании в Марокко (Мадрид — Эс-Сувейру) авиакомпания начнет обслуживать с 27 марта, также два раза в неделю. Старт рейсов Лондон Станстед — Виго и Лондон Станстед — Уарзазат запланирован на 28 марта, первый будет выполняться три раза в неделю, второй — два раза в неделю.

Из Пизы в Копенгаген самолеты лоукостера начнут летать со 2 июля два раза в неделю. А рейс Пиза — Кос стартует с 3 июля и будет выполняться два раза в неделю.

Билеты на новые рейсы уже в продаже, и их можно купить на сайте авиакомпании. Так, например, перелет из Барселоны в африканский Уарзазат и обратно обойдется около 30 евро в две стороны.

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Телеканал 24 По материалам:

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