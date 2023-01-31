Ryanair нанимает персонал в Украине: готовится к возвращению после войны — Finance.ua
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Ryanair нанимает персонал в Украине: готовится к возвращению после войны

Фондовый рынок
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Ryanair нанимает персонал в Украине: готовится к возвращению после войны
Ryanair нанимает персонал в Украине: готовится к возвращению после войны
Ирландский лоукостер Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну, когда война с россией закончится.
Об этом заявил генеральный директор компании Майкл О’Лири, пишет Reuters.
«Мы очень стремимся вернуться в Украину, как только это будет безопасно», — сказал О’Лири, который перед российским вторжением в Украину заявлял, что компания рассматривает возможность базирования в стране до 20 самолетов.
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«Мы нанимаем немало украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно», — заявил О’Лири.
Напомним, Ryanair расширяет сеть своих рейсов по Европе. В этот раз авиакомпания анонсировала 5 маршрутов из варшавского аэропорта им. Фридерика Шопена. Лоукостер планирует запустить рейсы из польской столицы в Испанию, Австрию, Бельгию и Кипр.
Также генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири анонсировал рост цен на авиабилеты компании уже в 2023 году. Он пояснил, что в ближайшие два года клиенты не увидят тарифы ниже 9,99 фунта стерлингов из-за высоких цен на нефть.

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По материалам:
Економічна Правда
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