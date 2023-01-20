У Ryanair завершилася ера дешевих авіаквитків по 10 євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Ryanair завершилася ера дешевих авіаквитків по 10 євро

Особисті фінанси
153
Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже у 2023 році. Він пояснив, що в найближчі два роки клієнти не побачать тарифи нижче 9,99 фунта стерлінгів через високі ціни на нафту.
Ціни на весняні рейси Ryanair наразі стартують від 29,99 фунта стерлінгів (близько 35 євро), тоді як раніше квитки на аналогічні напрямки можна було придбати за ціною до 10 фунтів (близько 12 євро).
При цьому очікується, що протягом наступних 3 років середня вартість квитків на рейси Ryanair зросте з 40 євро (35,20 фунтів) до 50 євро (44,00 фунтів).
Проте, попри зростання цін, О’Лірі вважає, що в цілому існує «високий попит» на польоти.
Варто відзначити, що глава Ryanair і раніше попереджав про майбутнє зростання цін на авіаквитки, оскільки, на його думку, вони стали «занадто дешевими».
Місце для вашої реклами
Аналітики Bloomberg прогнозували, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу.
Підвищення тарифів пов’язують зі зміною маршрутів, на яке пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору. Річ у тім, що об’їзд може збільшувати тривалість польоту на 3 години, що призводить до збільшення споживання палива і витрат. Відповідно, авіаперевізники й повинні підвищити вартість, аби покрити витрати.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.