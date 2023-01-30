Ryanair запустить 5 нових рейсів з Варшави — Finance.ua

Ryanair запустить 5 нових рейсів з Варшави Сьогодні 11:20 — Фондовий ринок

Ірландський лоукостер Ryanair розширяє мережу своїх рейсів Європою. На цей раз авіакомпанія анонсувала 5 маршрутів з варшавського аеропорту ім. Фридерика Шопена.

5 нових рейсів Ryanair з аеропорту Шопена у Варшаві

Ryanair обслуговуватиме п’ять нових напрямків Європою. Лоукостер планує запустити рейси з польської столиці до Іспанії, Австрії, Бельгії та Кіпру.

Перелік та деталі нових авіарейсів

Варшава Шопен — Відень (Австрія) — з 26 березня;

Варшава Шопен — Брюссель Шарлеруа (Бельгія) — з 27 березня;

Варшава Шопен — Пафос (Кіпр) — з 31 березня;

Варшава Шопен — Аліканте (Іспанія) — з 29 березня;

Варшава Шопен — Майорка (Іспанія) — з 27 березня.

З Варшави до Відня літаки Ryanair літатимуть чотири рази на тиждень, а Брюсселя можна буде добратися тричі на тиждень. Напрямок Варшава Шопен — Пафос лоукостер обслуговуватиме один раз на тиждень. Тим часом як до Аліканте та Майорки літаки відправлятимуться чотири рази на тиждень.

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