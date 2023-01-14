Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг — Finance.ua

Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг Сегодня 18:18 — Мир

Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг

Новый год означает новые возможности. И ярые путешественники по всему миру уже планируют новые поездки. CNN составил рейтинг лучших направлений для посещения в 2023 году.

После почти трех лет ограничений по путешествиям многие страны отменили большинство ковидных требований. Люди стали все больше ездить за границу. И по прогнозам Всемирной туристической организации ООН, ожидается дальнейшее возобновление путешествий.

Лучшие направления для путешествий в 2023 году от CNN Travel

Польша возглавила рейтинг. Среди главных причин визита в Польшу, авторы выделили ее солидарность с Украиной.

«Прежде всего, посетить Польшу в текущем году стоит, чтобы выразить поддержку стране, которая в свою очередь проявила солидарность с украинским народом», — говорится в материале CNN Travel.

Читайте также Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье

В CNN объяснили, что именно Польша приняла украинских беженцев больше, чем остальные страны, а война на восточной границе временно уменьшила поток туристов.

"Так что независимо от того, нравится ли вам варшавский дворец, города, такие как Краков, Гданьск, Вроцлав или Познань — все в сотнях миль от украинской границы — теперь у вас есть шанс сделать что-то полезное, проведя отпуск в Польше",— пишут авторы.

23 лучших направления для путешествий в 2023 году

Польша

Западная Австралия

Ливерпуль, Англия

Чарлстон, Южная Каролина

Вильнюс, Литва

Фиджи

Манаус, Бразилия

Салоники, Греция

Руанда

Гетеборг, Швеция

Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты

Лаос

Грюйер, Швейцария

Миннеаполис, Миннесота

Богота, Колумбия

Долина Мустанг, Непал

Танзания

Каир, Египет

Наошима, Япония

Белиз

Оахака, Мексика

Оттава, Канада

Уганда.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется на весь мир.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.