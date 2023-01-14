Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг

Мир
21
Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг
Названы лучшие направления для путешествий в 2023 году: рейтинг
Новый год означает новые возможности. И ярые путешественники по всему миру уже планируют новые поездки. CNN составил рейтинг лучших направлений для посещения в 2023 году.
После почти трех лет ограничений по путешествиям многие страны отменили большинство ковидных требований. Люди стали все больше ездить за границу. И по прогнозам Всемирной туристической организации ООН, ожидается дальнейшее возобновление путешествий.

Лучшие направления для путешествий в 2023 году от CNN Travel

Польша возглавила рейтинг. Среди главных причин визита в Польшу, авторы выделили ее солидарность с Украиной.
«Прежде всего, посетить Польшу в текущем году стоит, чтобы выразить поддержку стране, которая в свою очередь проявила солидарность с украинским народом», — говорится в материале CNN Travel.
Читайте также
В CNN объяснили, что именно Польша приняла украинских беженцев больше, чем остальные страны, а война на восточной границе временно уменьшила поток туристов.
"Так что независимо от того, нравится ли вам варшавский дворец, города, такие как Краков, Гданьск, Вроцлав или Познань — все в сотнях миль от украинской границы — теперь у вас есть шанс сделать что-то полезное, проведя отпуск в Польше",— пишут авторы.

23 лучших направления для путешествий в 2023 году

  • Польша
  • Западная Австралия
  • Ливерпуль, Англия
  • Чарлстон, Южная Каролина
  • Вильнюс, Литва
  • Фиджи
  • Манаус, Бразилия
  • Салоники, Греция
  • Руанда
  • Гетеборг, Швеция
  • Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты
  • Лаос
  • Грюйер, Швейцария
  • Миннеаполис, Миннесота
  • Богота, Колумбия
  • Долина Мустанг, Непал
  • Танзания
  • Каир, Египет
  • Наошима, Япония
  • Белиз
  • Оахака, Мексика
  • Оттава, Канада
  • Уганда.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется на весь мир.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.