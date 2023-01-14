Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье — Finance.ua

Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье
Инфляция создает иллюзию безумного роста цен на недвижимость. Однако, согласно данным портала Global Property Guide, в третьем квартале 2022 года средняя стоимость жилья выросла только в 23 из 62 проанализированных стран.
Согласно данным Global Property Guide, в мире приходит бум на покупку жилья. На это влияет ряд экономических и политических факторов, в частности повышение процентных ставок, стремительный рост инфляции, сбои в цепочке поставок и российское полномасштабное вторжение в Украину.
Рынок недвижимости: тенденции третьего квартала 2022 года
Высокая инфляция создает иллюзию, что цены на жилье продолжают сильно расти. При этом в 39 среди 62 проанализированных стран зафиксировано фактическое снижение цен. Например, в Литве цены на жилье выросли на 22,77% за год, но в реальном выражении стоимость фактически упала на 1,09%.
Поменялась и динамика. Большинство мировых рынков недвижимости сейчас замедляются, импульс заметно слабеет в реальном выражении.
Где зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье
Самый сильный годовой рост цен на жилье с учетом инфляции наблюдался в:
- Турции (+57,64%),
- Вьетнаме (+22,35%),
- Тайване (+12,53%),
- Исландии (+12,15%),
- россии (+11,57%).
Турция остается самым сильным рынком жилья. Этому способствует высокий спрос со стороны как местных, так и иностранных инвесторов. Общенациональный индекс цен на жилье вырос на впечатляющие 57,64% за год до третьего квартала 2022 года, что намного превышает рост на 13,38% в предыдущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является лучшим показателем за последнее время. Практически в номинальном выражении цены выросли более чем на 189%. В квартальном исчислении реальные цены на жилье сильно выросли на 14,32% в третьем квартале.
Где наблюдается падение цен
Наибольшее снижение стоимости жилья в третьем квартале 2022 года (с учетом инфляции) зафиксировано в:
- Аргентине (-49,25%),
- Шри-Ланке (-31,37%),
- Колумбии (-15,9%),
- Гонконге (-12,82%),
- Латвии (-12,71%).
Украина в рейтинге
По данным Global Property Guide, цены на жилье в третьем квартале 2022 года в Украине упали на 6,11%. Похожая ситуация в:
- Швеции (-6,09%),
- Дании (-5,08%),
- Финляндии (-4,96%),
- Черногории (-4,76%),
- Нидерландах (-4,49%).
Во всех этих странах наблюдалось ежеквартальное падение цен на жилую недвижимость.
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