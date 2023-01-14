Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье — Finance.ua

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Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье

Недвижимость
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Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье
Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье
Инфляция создает иллюзию безумного роста цен на недвижимость. Однако, согласно данным портала Global Property Guide, в третьем квартале 2022 года средняя стоимость жилья выросла только в 23 из 62 проанализированных стран.
Согласно данным Global Property Guide, в мире приходит бум на покупку жилья. На это влияет ряд экономических и политических факторов, в частности повышение процентных ставок, стремительный рост инфляции, сбои в цепочке поставок и российское полномасштабное вторжение в Украину.

Рынок недвижимости: тенденции третьего квартала 2022 года

Высокая инфляция создает иллюзию, что цены на жилье продолжают сильно расти. При этом в 39 среди 62 проанализированных стран зафиксировано фактическое снижение цен. Например, в Литве цены на жилье выросли на 22,77% за год, но в реальном выражении стоимость фактически упала на 1,09%.
Поменялась и динамика. Большинство мировых рынков недвижимости сейчас замедляются, импульс заметно слабеет в реальном выражении.

Где зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье

Самый сильный годовой рост цен на жилье с учетом инфляции наблюдался в:
  • Турции (+57,64%),
  • Вьетнаме (+22,35%),
  • Тайване (+12,53%),
  • Исландии (+12,15%),
  • россии (+11,57%).
Турция остается самым сильным рынком жилья. Этому способствует высокий спрос со стороны как местных, так и иностранных инвесторов. Общенациональный индекс цен на жилье вырос на впечатляющие 57,64% за год до третьего квартала 2022 года, что намного превышает рост на 13,38% в предыдущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является лучшим показателем за последнее время. Практически в номинальном выражении цены выросли более чем на 189%. В квартальном исчислении реальные цены на жилье сильно выросли на 14,32% в третьем квартале.
Названы страны с самым быстрым ростом цен на жилье

Где наблюдается падение цен

Наибольшее снижение стоимости жилья в третьем квартале 2022 года (с учетом инфляции) зафиксировано в:
  • Аргентине (-49,25%),
  • Шри-Ланке (-31,37%),
  • Колумбии (-15,9%),
  • Гонконге (-12,82%),
  • Латвии (-12,71%).

Украина в рейтинге

По данным Global Property Guide, цены на жилье в третьем квартале 2022 года в Украине упали на 6,11%. Похожая ситуация в:
  • Швеции (-6,09%),
  • Дании (-5,08%),
  • Финляндии (-4,96%),
  • Черногории (-4,76%),
  • Нидерландах (-4,49%).
Во всех этих странах наблюдалось ежеквартальное падение цен на жилую недвижимость.
По материалам:
Телеканал 24
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