Авиакомпания Ryanair готова быстро возобновить работу в Украине после войны: названы сроки — Finance.ua

Авиакомпания Ryanair готова быстро возобновить работу в Украине после войны: названы сроки Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair готова возобновить работу в Украине по завершении боевых действий и открытии воздушного пространства над территорией страны.

Об этом сообщает Bloomberg

Ryanair наняла около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах в Польше в ожидании открытия рынка.

По словам главного исполнительного директора Ryanair Holdings Plc Майкла О’Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

«Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину», — сказал О’Лири.

Он прогнозирует, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, потому что «россияне, вероятно, подорвут дороги и мосты на выезде» и самолеты станут ключевым способом передвижения.

До вторжения россии в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке. Теперь перевозчик, по словам гендиректора, будет стремиться завоевать первенство.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.