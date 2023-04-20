Авиакомпания Ryanair готова быстро возобновить работу в Украине после войны: названы сроки — Finance.ua
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Авиакомпания Ryanair готова быстро возобновить работу в Украине после войны: названы сроки

Фондовый рынок
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Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair готова возобновить работу в Украине по завершении боевых действий и открытии воздушного пространства над территорией страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ryanair наняла около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах в Польше в ожидании открытия рынка.
По словам главного исполнительного директора Ryanair Holdings Plc Майкла О’Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.
«Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину», — сказал О’Лири.
Он прогнозирует, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, потому что «россияне, вероятно, подорвут дороги и мосты на выезде» и самолеты станут ключевым способом передвижения.
До вторжения россии в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке. Теперь перевозчик, по словам гендиректора, будет стремиться завоевать первенство.
По материалам:
РБК-Україна
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