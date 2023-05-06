SkyUp открыл авиакомпанию в ЕС — Finance.ua

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SkyUp открыл авиакомпанию в ЕС

Фондовый рынок
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SkyUp открыл авиакомпанию в ЕС
SkyUp открыл авиакомпанию в ЕС
Украинский авиаперевозчик SkyUp открыл полноценную авиакомпанию в Евросоюзе, что позволит ему расширить деятельность в странах Европы.
Об этом пишет Аvianews.
Дочернее предприятие SkyUp MT, зарегистрированное на Мальте, уже получило сертификат эксплуатанта (AOC), лицензию на выполнение рейсов (AOL) и сертификат организации по поддержке летной годности (CAMO).
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Полученный пакет документов позволяет SkyUp MT начать полеты как полноценной авиакомпании ЕС и воспользоваться преимуществами открытого неба.
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Действующее законодательство ЕС предусматривает, что авиакомпания с европейским сертификатом может выполнять рейсы по любым направлениям в рамках Евросоюза без ограничений.
В SkyUp уже заявили, что в перспективе смогут сформировать собственную полетную программу, а сейчас смогут эффективно работать на условиях мокрого лизинга — сдавать собственные самолеты с экипажами другим авиакомпаниям.
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В настоящее время во флоте SkyUp MT находится один авиалайнер. Это 189-местный Boeing 737-800 2011 года выпуска, получивший регистрацию 9H-SAU. До передачи на Мальту он летал в украинском SkyUp под номером UR-SQM.
SkyUp планирует расширить флот своего подразделения на Мальте до конца 2023 г., однако не называет количество дополнительных авиалайнеров. В лоукостере уточнили, что это будут воздушные суда по новым контрактам, а не из флота SkyUp.

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По материалам:
Центр транспортних стратегій
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