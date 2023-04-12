SkyUp договорилась о перевозке руководства Украины до конца 2023 года — Finance.ua
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SkyUp договорилась о перевозке руководства Украины до конца 2023 года

Казна и Политика
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Украинская авиакомпания SkyUp договорилась с государственным авиационным предприятием «Украина», специализирующимся на перевозках чиновников, о выполнении рейсов в ее интересах.
Соответствующий договор будет действовать до конца 2023 года.
Как отметил гендиректор перевозчика Дмитрий Сероухов, в компании «рады помогать государству». При этом там указывают, что информация о планируемых рейсах не объявляется из соображений безопасности.
Однако уже известно, что первым должностным лицом высокого ранга, ставшим пассажиром SkyUp, был премьер-министр Денис Шмыгаль, который 10 апреля отправился с рабочим визитом в Канаду. Об этом стало известно из фото в соцсетях, в том числе самого Шмыгаля.
Отмечается, что чтобы доставить украинского премьера в Торонто, SkyUp специально перегнал свой Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO в польский Жешув, расположенный неподалеку от границы с Украиной. Уже отсюда Шмыгаль вылетел в Канаду с промежуточной посадкой на дозаправку в столице Исландии Рейкьявике.
При этом еще за день до рейса с главой украинского правительства этот 189-местный самолет перевозил обычных пассажиров SkyUp из Кишинева по заказу авиакомпании Air Moldova. Сейчас во флоте компании есть 12 самолетов Boeing 737. Авиакомпания использует их с компоновкой на максимально возможное число мест, разрешенных правилами.
Напомним также, что с недавних пор SkyUp имеет в своем фактическом распоряжении на один самолет больше: 4 апреля борт UR-SQP, простаивавший в киевском аэропорту «Борисполь» из-за запрета на гражданские полеты над Украиной, был эвакуирован на территорию Румынии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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