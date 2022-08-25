Украинские авиакомпании мигрировали в Европу: МАУ и SkyUp возобновили перевозки — Finance.ua

Украинские авиакомпании мигрировали в Европу: МАУ и SkyUp возобновили перевозки Сегодня 06:41 — Фондовый рынок

Украинские авиакомпании мигрировали в Европу: МАУ и SkyUp возобновили перевозки

Крупнейшие украинские авиакомпании МАУ и SkyUp возобновили работу своих самолетов и экипажей за счет перевозки пассажиров за пределами Украины. Авиакомпании успешно работают в том числе на условиях мокрого лизинга в Европе, сообщает Avianews.

Самый большой из украинских компаний авиапарк имеет лоукостер SkyUp. Он уже выполняет рейсы на девяти самолетах: одном Boeing 737-700 и восьми Boeing 737-800.

Маршрутная сеть SkyUp сейчас включает в себя рейсы по Европе и Турции. Компания работает на условиях мокрого лизинга с Air Albania, Corendon Airlines, Tailwind Airlines, Smartwings Slovakia, Smartwings, Freebird Airlines и Wizz Air.

Мокрый лизинг предполагает, что SkyUp на собственных самолетах с украинскими экипажами летает по заказу других авиакомпаний. За это перевозчик получает фиксированную плату, не зависящую от заполнения мест. Продажу билетов выполняет заказчик рейсов, на котором лежит ответственность за прибыльность полетов.

В то же время МАУ задействовала для рейсов по Европе четыре самолета: один Boeing 737-800, два Boeing 737-900ER и один Embraer E190. Самолеты частично выполняют рейсы на условиях мокрого лизинга для Air Albania и SmartLynx Airlines. Еще один Boeing задействован в Польше для перевозок туристов местного туроператора на курорты.

В то же время другие украинские авиакомпании пока простаивают в связи с войной. Речь идет о Windrose, Bees Airline и Azur Air Ukraine.

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УБР По материалам:

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