Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно улететь — Finance.ua
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Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно улететь

Личные финансы
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Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно улететь
Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно улететь
Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает расширять свои маршруты и в 2024 году пассажирам станут доступны еще 4 новых рейса.
Куда можно будет улететь по доступной цене, рассказывает lowcostavia.com.ua.
В следующем году дешевые путешествия с авиакомпанией Wizz Air будут доступны еще по четырем направлениям, три из которых — по Европе.
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В частности, новые рейсы будут выполняться по маршрутам:
  • Зальцбург (Австрия) — Лондон Лутон (Англия) — с 8 февраля 2024 года три раза в неделю;
  • Зальцбург (Австрия) — Скопье (Македония) — с 1 апреля 2024 года трижды в неделю;
  • Зальцбург (Австрия) — Бухарест (Румыния) — со 2 апреля 2024 года трижды в неделю;
  • Абу-Даби (ОАЭ) — Туркестан (Казахстан) — 16 января 2024 года — трижды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на сайте авиаперевозчика. Для поиска более дешевых билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц.
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По материалам:
РБК-Україна
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