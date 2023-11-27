Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно улететь — Finance.ua

Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно улететь Сегодня 19:29 — Личные финансы

Авиакомпания Wizz Air добавляет новые рейсы: куда можно улететь

Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает расширять свои маршруты и в 2024 году пассажирам станут доступны еще 4 новых рейса.

Куда можно будет улететь по доступной цене, рассказывает lowcostavia.com.ua

В следующем году дешевые путешествия с авиакомпанией Wizz Air будут доступны еще по четырем направлениям, три из которых — по Европе.

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В частности, новые рейсы будут выполняться по маршрутам:

Зальцбург (Австрия) — Лондон Лутон (Англия) — с 8 февраля 2024 года три раза в неделю;

Зальцбург (Австрия) — Скопье (Македония) — с 1 апреля 2024 года трижды в неделю;

Зальцбург (Австрия) — Бухарест (Румыния) — со 2 апреля 2024 года трижды в неделю;

Абу-Даби (ОАЭ) — Туркестан (Казахстан) — 16 января 2024 года — трижды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на сайте авиаперевозчика. Для поиска более дешевых билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц.

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