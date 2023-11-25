Ryanair повысил среднюю цену на авиабилеты — Finance.ua

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Ryanair повысил среднюю цену на авиабилеты

Личные финансы
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Ryanair повысил среднюю цену на авиабилеты
Ryanair повысил среднюю цену на авиабилеты
Авиакомпании время от времени то снижают, то поднимают цены на авиабилеты. На этот раз о решении увеличить стоимость билетов заявил ирландский лоукостер Ryanair.
Об этом сообщает Avianews.
В своей финансовой отчетности за первое полугодие 2023 финансового года, охватывающей период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя цена авиабилета выросла на 24%.
«Средняя цена авиабилета Ryanair выросла на 24% и составила 57,6 евро в период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года», — сказано в сообщении.
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Из последнего отчета стало известно, что пассажиры столкнулись с повышением тарифов на рейсы в один конец. В среднем каждый путешественник заплатил 81,3 евро, что на 17% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Стоит отметить, что цена состоит из базового тарифа 57,6 евро и дополнительных услуг стоимостью 23,7 евро (перевозка крупногабаритной ручной клади, багажа, выбор места, питания и т. п.).
Благодаря этому Ryanair получил заметную прибыль в размере 2,18 миллиарда евро после уплаты налогов. Авиакомпании удалось сохранить средние операционные расходы на перевозку одного пассажира на уровне 58,4 евро, что способствовало ее финансовому успеху.
Себестоимость перевозки одного пассажира для Ryanair:
  • Топливо: 26,7 евро.
  • Сборы аэропортов и наземное обслуживание: 8,1 евро.
  • Зарплаты персонала: 7,1 евро.
  • Аэронавигация: 5,3 евро.
  • Амортизация самолетов: 5,3 евро.
  • Маркетинг и дистрибуция: 4,2 евро.
  • Техническое обслуживание и запчасти: 1,7 евро.
  • Общая себестоимость: 58,4 евро.
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Себестоимость подсчитана на основе операционных расходов авиакомпании. Все данные взяты из финансового отчета Ryanair за первое полугодие 2024 финансового года, охватывающего период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года.
Авиакомпания объяснила повышение среднего тарифа высоким спросом на перелеты в период Пасхи и летом 2023 года.

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По материалам:
Телеканал 24
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