Ryanair сократит количество рейсов в осенне-зимний период — Finance.ua

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Ryanair сократит количество рейсов в осенне-зимний период

Фондовый рынок
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Ryanair сократит количество рейсов в осенне-зимний период
Ryanair сократит количество рейсов в осенне-зимний период
Ирландская Ryanair Holdings, крупнейший в Европе авиаперевозчик-лоукостер, отменит часть запланированных на осенне-зимний период рейсов из-за задержек в поставках самолетов Boeing.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Первые изменения в расписании полетов произойдут уже в октябре.
К концу года Ryanair рассчитывает получить 14 ожидавшихся первоначально самолетов из 27. Нарушение графика поставок связано с накладками в производственных процессах на одном из заводов Boeing, а также с увеличением срока ремонта ранее переданных изготовителю самолетов.
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В настоящее время лоукостер и американская авиастроительная компания работают над ускорением поставок с января по май следующего года.
Текущие задержки существенно не повлияют на целевой показатель Ryanair по годовому объему перевозок, однако если они продолжатся в 2024 году, авиакомпании придется пересмотреть прогноз, отмечается в сообщении.

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По материалам:
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