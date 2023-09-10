Пассажиропоток Ryanair достиг нового рекорда в августе — Finance.ua

Пассажиропоток Ryanair достиг нового рекорда в августе
Крупнейшая авиакомпания Европы по объему пассажирских перевозок Ryanair в августе перевезла на 12% больше пассажиров, чем за тот же месяц в прошлом году.
Об этом пишет Reuters.
В августе этого года Ryanair перевезла 18,9 млн пассажиров по сравнению с 16,9 млн пассажиров годом ранее и 14,9 млн в августе 2019 года, до начала пандемии COVID-19.
Показатель в 18,9 млн пассажиров — рекордный в обычно наиболее загруженном месяце.
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Своего предыдущего рекорда — 18,7 миллионов пассажиров — авиакомпания достигла в июле.
Лоукостер заявил, что ожидает рост пассажиропотока в финансовом году к марту 2024 года на 9%, примерно до 183,5 миллиона пассажиров.
Напомним, Ryaniar достиг почти рекордной годовой прибыли за год, закончившийся 31 марта, — 1,43 млрд евро — и с осторожным оптимизмом ожидает, что высокий летний спрос обеспечит умеренный рост прибыли в следующие 12 месяцев.
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