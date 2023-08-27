Названы самые популярные уловки Ryanair, чтобы заставить пассажиров переплатить за билет — Finance.ua

Названы самые популярные уловки Ryanair, чтобы заставить пассажиров переплатить за билет Сегодня 18:24 — Личные финансы

Названы самые популярные уловки Ryanair, чтобы заставить пассажиров переплатить за билет

Ирландский лоукостер Ryanair известен как одна из самых бюджетных авиакомпаний мира. В то же время он использует немало уловок, чтобы в итоге пассажир заплатил больше, чем изначально стоил билет.

Издание Sun Online Travel подробно описало четыре наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может возрасти, если пассажиры не будут осторожны.

Дополнительный багаж

Пассажирам, выбирающим базовый тариф Ryanair, разрешается провоз небольшого багажа размером 40 см x 25 см x 20 см, и персонал лоукостера обычно очень тщательно его измеряет в аэропорту.

При выборе варианта «только маленькая сумка» пассажиров предупреждают: «Если вы возьмете вторую сумку или если ваша сумка будет слишком велика, чтобы поместиться под сиденьем, то с вас будет взиматься сбор в размере до 69,99 евро или эквивалент в местной валюте на выходе на посадку».

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Если пассажир осознает, что не сможет вместить все свои вещи в одну маленькую ручную кладь, ему стоит позаботиться об оплате дополнительного багажа на стадии покупки билета, чем позже он решится доплатить за дополнительные сумки, тем дороже это будет стоить. Однако в любом случае это будет дешевле, чем в аэропорту.

Изменение имени

Иногда пассажиру по определенной причине нужно изменить имя в авиабилете, но в случае с Ryanair это обойдется не менее 130 евро, а то и больше. Так что, возможно, дешевле будет просто сдать билет и купить новый.

Печать посадочного талона

Каждый, кто не зарегистрируется на свой рейс онлайн за два часа до запланированного времени вылета, должен будет заплатить почти 65 евро за печать посадочного талона в аэропорту, как указано на веб-сайте авиакомпании.

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Чтобы избежать штрафа, пассажиры должны не забыть заранее зарегистрироваться онлайн и взять с собой загруженную или распечатанную версию своего посадочного талона.

Кроме того, если пассажир потеряет свой посадочный талон уже в аэропорту, он должен будет заплатить сбор за повторный выпуск в размере 23 евро.

Габаритные предметы

Большие предметы, такие как музыкальные инструменты и спортивный инвентарь, также значительно увеличат стоимость авиабилета. В аэропорту за них придется заплатить около 75 евро, тогда как при оплате за них на стадии покупки билета их провоз будет стоить гораздо дешевле.

УНІАН По материалам:

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