Новые экзотические рейсы от Ryanair: куда можно полететь в октябре — Finance.ua

Новые экзотические рейсы от Ryanair: куда можно полететь в октябре Сегодня 14:31 — Личные финансы

Новые экзотические рейсы от Ryanair: куда можно полететь в октябре

Этой осенью ирландский лоукостер запускает пять новых направлений. Можно планировать поездку уже сейчас, ведь первые рейсы полетят в октябре.

Об этом сообщает lowcostavia.com.ua

Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. В этот раз лоукостер планирует запустить пять свежих рейсов на октябрь-ноябрь 2023 года.

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Четыре новых направления открываются в Марокко (Марракеш, Агадир и Эс-Сувейра из Стокгольма, Кельна, Дюссельдорфа и Вены), а также один рейс из словацкого Попрада в Лондон.

Новые рейсы Ryanair:

Попрад (Словакия) — Лондон Станстед (Англия) — с 1 ноября, 2 раза в неделю;

Стокгольм Арланда (Швеция) — Марракеш (Марокко) — с 29 октября, 2 раза в неделю;

Кельн (Германия) — Агадир (Марокко) — с 29 октября, 2 раза в неделю;

Вена (Австрия) — Агадир (Марокко) — с 31 октября, 2 раза в неделю;

Дюссельдорф Веце (Германия) — Эс-Сувейра (Марокко) с 1 ноября, 2 раза в неделю.

Наличие билетов и детали маршрутов можно посмотреть на официальном сайте перевозчика.

Телеканал 24 По материалам:

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