Новые экзотические рейсы от Ryanair: куда можно полететь в октябре — Finance.ua

Новые экзотические рейсы от Ryanair: куда можно полететь в октябре
Этой осенью ирландский лоукостер запускает пять новых направлений. Можно планировать поездку уже сейчас, ведь первые рейсы полетят в октябре.
Об этом сообщает lowcostavia.com.ua.
Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. В этот раз лоукостер планирует запустить пять свежих рейсов на октябрь-ноябрь 2023 года.
Четыре новых направления открываются в Марокко (Марракеш, Агадир и Эс-Сувейра из Стокгольма, Кельна, Дюссельдорфа и Вены), а также один рейс из словацкого Попрада в Лондон.
Новые рейсы Ryanair:
- Попрад (Словакия) — Лондон Станстед (Англия) — с 1 ноября, 2 раза в неделю;
- Стокгольм Арланда (Швеция) — Марракеш (Марокко) — с 29 октября, 2 раза в неделю;
- Кельн (Германия) — Агадир (Марокко) — с 29 октября, 2 раза в неделю;
- Вена (Австрия) — Агадир (Марокко) — с 31 октября, 2 раза в неделю;
- Дюссельдорф Веце (Германия) — Эс-Сувейра (Марокко) с 1 ноября, 2 раза в неделю.
Наличие билетов и детали маршрутов можно посмотреть на официальном сайте перевозчика.
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