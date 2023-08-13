Ryanair или Wizz Air: какая авиакомпания действительно дешевле в 2023 году — Finance.ua

Ryanair или Wizz Air: какая авиакомпания действительно дешевле в 2023 году
Маршрутные сети крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы Ryanair и Wizz Air все больше пересекаются, что заставляет лоукостеров сильнее конкурировать друг с другом.
Благодаря этому, пассажиры все чаще могут видеть распродажи и специальные акции от авиакомпаний, пишет avianews.com.
Цена билета
У пассажиров может сложиться мнение, что билеты Ryanair дешевле, поскольку лоукостер предлагает минимальные тарифы 10 евро на десятки направлений.
Однако на самом деле средняя цена билета оказалась меньше у Wizz Air, получавшего по 45,1 евро с каждого пассажира. Аналогичный показатель у Ryanair составил 49,1 евро в пересчете на пассажира.
Дополнительные услуги
Хотя Wizz Air продает в среднем более дешевые билеты, недополученный доход лоукостер компенсирует продажей дополнительных услуг.
В результате Wizz Air продает каждому пассажиру дополнительные услуги на сумму 35,9 евро. Ryanair отстает по этому показателю от конкурента в полтора раза с результатом 23,3 евро от продажи дополнительных услуг в пересчете на каждого пассажира.
Оба авиаперевозчика имеют длинный перечень дополнительных услуг. Пассажирам приходится платить за то, чтобы перевезти больше ручной клади, багаж, выбрать место в самолете. При этом цена услуг может быть плавающей — на рейсах с большим спросом услуга обойдется дороже.
Общая цена перелета
Если составить базовую цену билета и цену дополнительных услуг, то окажется, что в среднем пассажир Ryanair платит за перелет 72,4 евро, а клиент Wizz Air — 81 евро.
Общая цена перелета дороже у Wizz Air, однако при этом лоукостер имеет более низкую среднюю цену билета, чем Ryanair. Это означает, что пассажир, не покупающий дополнительные услуги, имеет шансы улететь дешевле именно самолетом Wizz Air.
|Авиакомпания
|Тариф
|Дополнительные услуги
|Общая цена перелета
|Ryanair
|49,1 евро
|23,3 евро
|72,4 евро
|Wizz Air
|45,1 евро
|35,9 евро
|81 евро
В данном материале использованы данные новейшей финансовой отчетности Ryanair и Wizz Air за 1 квартал 2024 финансового года. Он включает период с 1 апреля по 30 июня 2023 года.
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