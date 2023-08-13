Ryanair или Wizz Air: какая авиакомпания действительно дешевле в 2023 году — Finance.ua

Ryanair или Wizz Air: какая авиакомпания действительно дешевле в 2023 году Сегодня 13:01 — Личные финансы

Ryanair или Wizz Air: какая авиакомпания действительно дешевле в 2023 году

Маршрутные сети крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы Ryanair и Wizz Air все больше пересекаются, что заставляет лоукостеров сильнее конкурировать друг с другом.

Благодаря этому, пассажиры все чаще могут видеть распродажи и специальные акции от авиакомпаний, пишет avianews.com.

Цена билета

У пассажиров может сложиться мнение, что билеты Ryanair дешевле, поскольку лоукостер предлагает минимальные тарифы 10 евро на десятки направлений.

Однако на самом деле средняя цена билета оказалась меньше у Wizz Air, получавшего по 45,1 евро с каждого пассажира. Аналогичный показатель у Ryanair составил 49,1 евро в пересчете на пассажира.

Дополнительные услуги

Хотя Wizz Air продает в среднем более дешевые билеты, недополученный доход лоукостер компенсирует продажей дополнительных услуг.

В результате Wizz Air продает каждому пассажиру дополнительные услуги на сумму 35,9 евро. Ryanair отстает по этому показателю от конкурента в полтора раза с результатом 23,3 евро от продажи дополнительных услуг в пересчете на каждого пассажира.

Оба авиаперевозчика имеют длинный перечень дополнительных услуг. Пассажирам приходится платить за то, чтобы перевезти больше ручной клади, багаж, выбрать место в самолете. При этом цена услуг может быть плавающей — на рейсах с большим спросом услуга обойдется дороже.

Общая цена перелета

Если составить базовую цену билета и цену дополнительных услуг, то окажется, что в среднем пассажир Ryanair платит за перелет 72,4 евро, а клиент Wizz Air — 81 евро.

Общая цена перелета дороже у Wizz Air, однако при этом лоукостер имеет более низкую среднюю цену билета, чем Ryanair. Это означает, что пассажир, не покупающий дополнительные услуги, имеет шансы улететь дешевле именно самолетом Wizz Air.

Авиакомпания Тариф Дополнительные услуги Общая цена перелета Ryanair 49,1 евро 23,3 евро 72,4 евро Wizz Air 45,1 евро 35,9 евро 81 евро

В данном материале использованы данные новейшей финансовой отчетности Ryanair и Wizz Air за 1 квартал 2024 финансового года. Он включает период с 1 апреля по 30 июня 2023 года.

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