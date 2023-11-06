Ryanair ожидает рекордную годовую прибыль и готовится к выплате дивидендов — Finance.ua
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Ryanair ожидает рекордную годовую прибыль и готовится к выплате дивидендов

Фондовый рынок
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Ryanair ожидает рекордную годовую прибыль и готовится к выплате дивидендов
Ryanair ожидает рекордную годовую прибыль и готовится к выплате дивидендов
Лоукостер Ryanair ожидает рекордную годовую прибыль и впервые выплатит инвесторам регулярные дивиденды после того, как тарифы выросли на 24% летом и, вероятно, будут оставаться высокими годами из-за ограниченных возможностей.
Об этом пишет Reuters.
Ryanair прогнозирует, что прибыль после уплаты налогов за заканчивающийся в марте год составит от 1,85 млрд до 2,05 млрд евро и побьет предыдущий рекорд в 1,45 млрд евро в 2018 году.
«Мы считаем, что в следующем году нас ждет сильный рост, как с точки зрения общих объемов перевозок… так и тарифов на авиабилеты в пиковый период», — сказал генеральный директор компании Майкл О’Лири.
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Ryanair увеличивает пропускную способность гораздо быстрее, чем большинство конкурентов, чтобы воспользоваться преимуществами туристического бума, последовавшего за локдаунами эпохи COVID, и в период с июля по сентябрь этого года перевезла на 25% больше пассажиров, чем в 2019 году.
По данным Евроконтроля, управляющего европейским воздушным пространством, европейская пропускная способность в целом снизилась на 7% за тот же период по сравнению с уровнем 2019 года.
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Ryanair также заявил, что в следующем году выплатит первые регулярные дивиденды в размере 400 миллионов евро, а в последующие годы будет возвращать около 25% прибыли после уплаты налогов в виде обычных дивидендов.
Ryanair также обеспокоен тем, что до 10 из 57 самолетов Boeing 737 MAX, которые должны поставить авиакомпании к следующему лету, могут быть задержаны до следующей зимы, но ситуация улучшается, говорят в компании.
«Сейчас мы еженедельно общаемся с ними (с Boeing). Ситуация достаточно изменчива. На данном этапе она начинает улучшаться, но предстоит еще много работы», — добавили в Ryanair.
По материалам:
Економічна Правда
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