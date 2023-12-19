У Зеленского заявили, что уже работают с ЕС над 13-м пакетом санкций против россии — Finance.ua

У Зеленского заявили, что уже работают с ЕС над 13-м пакетом санкций против россии Сегодня 12:23

У Зеленского заявили, что уже работают с ЕС над 13-м пакетом санкций против россии

Украина и руководство Евросоюза уже начали работу над следующим, 13-м пакетом санкций против россии.

Об этом в эфире телемарафона рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, предложения по новому пакету санкций были доведены до сведения Европейской комиссии.

«Когда президент говорил с Урсулой фон дер Ляен еще на прошлой неделе, мы уже понимали, какие позиции не войдут в 12-й пакет. Мы говорим — не забывайте о тех позициях, которые до сих пор не вошли. Не забывайте о персональных санкциях», — сказал Жовква.

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Он добавил, что далеко не все российские «пропагандисты, актеры, художники, свободно путешествующие по странам ЕС, получили персональные санкции».

«Списки есть, доказательства деятельности во благо агрессора есть, поэтому нужно работать», — заявил представитель ОП.

Напомним, в понедельник, 18 декабря Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против рф. Документ, среди прочего, предусматривает введение запрета на импорт природных и синтетических алмазов из россии.

Боритесь — поборемся! Слава Украине!

Слово і Діло По материалам:

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