Мир без российских алмазов: как новые санкции повлияют на экономику рф — Finance.ua

Мир без российских алмазов: как новые санкции повлияют на экономику рф Сегодня 23:35

Прямой запрет на импорт российских алмазов согласовали страны G7 («Большой семерки»). Об этом идет речь в заявлении по итогам виртуальной встречи лидеров. Вводить ограничения будут постепенно, пишет uatv.ua.

Эмбарго на импорт алмазов, добытых или переработанных в россии, вступит в силу с 1 января 2024 г., а запрет на импорт алмазов, обработанных в третьих странах, — с 1 марта. К сентябрю страны G7 рассчитывают создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов.

Как запрещали алмазы из рф

Алмазы — один из немногих видов российского экспорта, не попавший под скоординированные западные санкции. Как, например, нефть и драгоценные металлы. Согласно данным Financial Times, российская компания стала вторым в мире производителем алмазов по объему выручки в первой половине 2022 года. Она составила около 2 млрд долларов.

Ранее только Соединенные Штаты в одностороннем порядке запретили импорт российского алмазного сырья в апреле 2022 года. Однако по-прежнему был разрешен ввоз камней, прошедших огранку в других странах. К примеру, после обработки российских алмазов в Индии они считаются произведенными там, а не в россии.

По информации издания Time, последние три месяца страны G7 активно обсуждали вопросы введения санкций на российские алмазы.

Реализация запрета на российские алмазы в сотрудничестве с нашими партнерами по «Большой семерке» посылает россии четкий сигнал: мы не потерпим использования российских доходов от алмазов для финансирования войны. Мы призываем президента Путина немедленно прекратить эту неоправданную захватническую войну против Украины, и мы будем продолжать поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, страна поддерживает усилия G7 по борьбе с доходами от продаж российских алмазов. В ближайшие дни Еврокомиссия намерена рассмотреть вопросы таких ограничений в 12 санкционном пакете.

«Это заняло некоторое время, потому что мы хотим избежать того, чтобы запрет на алмазы был обойден. Если вы сделаете это только для оптовых рынков, то алмазы будут продаваться в другие алмазные центры мира, а у нас они по-прежнему будут в магазинах. И для рф это не будет иметь никакого значения. Возможность полностью отслеживать и полный запрет на розничные рынки — единственный способ убедиться, что россия больше не будет финансировать войну с помощью кровавых алмазов», — сказал бельгийский премьер.

Как пишет Financial Times, четыре предложения относительно системы отслеживания алмазов уже были представлены Бельгией, Францией, Индией и Всемирным алмазным советом.

Эксперты предполагают, что запрет на импорт российского сырья приведет к резкому росту цен на эти минералы из-за повышенного спроса ключевых игроков алмазной промышленности.

«Хорошо то, что мероприятия вступят в силу с марта следующего года, но непонятно, будут ли они распространяться на все российские алмазы, ограненные в третьих странах, на которые сейчас нет запрета, или только на определенные размеры, скажем, более 1 карата», — сказал президент Индийского центра алмазной торговли Ануп Мехта в комментарии изданию Mint.

Вторжение россии в Украину уже радикально изменило мировую алмазную промышленность: российские камни стали поступать преимущественно на китайский рынок после того, как крупные западные ювелирные компании бойкотировали алмазы из рф.

По мнению финансиста Сергея Фурсы, любые вводимые против россии дополнительные санкции — это положительно для Украины. Но, тем не менее, запрет российских алмазов не является чем-то потрясающим для бюджета рф.

«Сильного экономического удара не будет, потому что алмазы — это недорогая отрасль для рф. Поэтому, в общем-то, это приятная мелочь. Уже нет ничего фундаментального, что можно было бы запретить, и это серьезно повлияло бы на российскую экономику. Ключевое — это нефть и банковская система», — заявил финансист.

Мнения экспертов

Как запрет российских алмазов повлияет на рынок драгоценных металлов? Как россия может обходить санкции и легитимизировать свои кровавые алмазы на легальных рынках? Каким образом новые санкции повлияют на экономику рф?

Андрец Новак, глава фонда «Новая Страна»: «Европа была главным рынком сбыта российских алмазов»

— Цивилизованный мир принимает против россии 12 пакетов санкций. Некоторые из них работают, но большинство нет. Многие санкции россии удается обходить через третьи страны или находить альтернативные рынки сбыта той продукции, которая запрещена в других странах.

Главный российский товар — это газ и нефть, которые уже полностью под запретом для продажи на европейском рынке. И россия с хорошим успехом компенсировала себе этот момент увеличением продаж в Азии, Африке и арабских странах.

Главным рынком сбыта для российских алмазов была Европа. Теперь рф будет больше продавать на других рынках — в Индии и Китае. Безусловно, это будут меньшие объемы выручки и, соответственно, меньше налогов придет в российские бюджеты разных уровней от продаж.

Сейчас алмазы россия продает по бросовым ценам. Этим пользуются Китай и другие азиатские страны.

Для Украины, конечно, любое уменьшение налоговых поступлений в российский бюджет это уже хорошо. Потому что чем меньше российский бюджет получает денег, тем меньше возможностей у россии финансировать войну против Украины.

Речь идет о 4−7 млрд долларов в год. Столько россия может потерять из-за запрета продажи алмазов на мировом рынке. Соответственно, на половину этой суммы уменьшится бюджет войны.

Конечно, мы хотели бы более масштабных санкций против россии с более масштабными потерями для российской экономики.

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