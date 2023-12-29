россия начала ощущать на себе санкции США, касающиеся поставок СПГ — Reuters Сегодня 15:48 — Энергетика

россия начала ощущать на себе санкции США, касающиеся поставок СПГ — Reuters

Санкции США представляют серьезное препятствие для планов россии увеличить экспорт морского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать падение экспорта трубопроводного газа в Европу.

Об этом сообщает Reuters.

Будучи четвертым в мире производителем СПГ после США, Катара и Австралии, россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке и увеличить объем производства до более чем 100 миллионов метрических тонн к 2035 году.

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Аналитики утверждают, что хотя рф и изменила акцент рынка больше на Азию (Китай и Индия), однако влияние ограничений на СПГ является более серьезным из-за относительно небольшого количества танкеров и отсутствия доступа к технологиям и финансам.

Усилия россии по перенаправлению продаж газа в Китай, второе по величине потребителя энергии в мире после США, до сих пор имели ограниченный успех.

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Долгие переговоры об увеличении текущих продаж газа в страну более чем вдвое предлагаемым трубопроводом «Сила Сибири-2» еще не завершились заключением надежного контракта.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступили в силу ограничения цен стран Европейского Союза на российскую нефть морского происхождения. 3 декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

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