Европа сократила импорт российской нефти в десять раз: рф остались только Индия и Китай — Finance.ua
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Европа сократила импорт российской нефти в десять раз: рф остались только Индия и Китай

Энергетика
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Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы сократилась в десять раз.
Об этом заявил вице-премьер рф Александр Новак, сообщает Reuters.
«Основными партнерами в нынешней ситуации является Китай, доля которого выросла примерно до 45−50%, и, конечно, Индия», — сказал Новак, который занимается энергетическим сектором россии.
По его словам, ранее поставок в Индию практически не было, за два года общая доля поставок в Индию достигла 40%.
Новак добавил, что доля Европы в экспорте нефти из россии упала примерно до 4−5% с примерно 40−45%.

Экспорт российской нефти

Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы.
ЕС запретил импорт из россии сырой нефти, доставляемой морским путем, и очищенных нефтепродуктов. Последствия запрета на нефть для россии значительны. Около половины ее совокупного экспорта нефти направлялись в ЕС. В 2021 году ЕС импортировал нефти на сумму 71 млрд евро: сырую нефть (48 млрд евро) и продукты нефтепереработки (23 млрд евро) из россии. Потеря этого ведущего прибыльного рынка оказывает значительное структурное влияние на россию, бюджет которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов.
В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличающейся от доллара, и не имеет краткосрочного решения.
Ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный в декабре прошлого года, сократил доходы Кремля на 14%. Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) показывает, что последний год ценовой потолок стоил Кремлю 34 млрд евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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