Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер Сегодня 19:14 — Энергетика

Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа.

Об этом он сообщил в X (Twitter).

Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от россии.

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«Мы не сомневались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления», — написал Фиала.

По его словам, сейчас Чехия смогла полностью избавиться от зависимости от российского газа.

Напомним, Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из россии, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.

Ранее Сербия и Болгария завершили проект трубопровода, цель которого — снижение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок. Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также предоставит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.

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Економічна Правда По материалам:

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