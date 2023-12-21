Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа.
Об этом он сообщил в X (Twitter).
Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от россии.
Читайте также
«Мы не сомневались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления», — написал Фиала.
По его словам, сейчас Чехия смогла полностью избавиться от зависимости от российского газа.
Напомним, Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из россии, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.
Ранее Сербия и Болгария завершили проект трубопровода, цель которого — снижение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок. Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также предоставит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью