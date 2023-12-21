Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер

Энергетика
0
Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер
Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа.
Об этом он сообщил в X (Twitter).
Премьер отметил, что еще прошлой весной Чешская Республика оказалась под угрозой дефицита природного газа, а энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от россии.
Читайте также
«Мы не сомневались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления», — написал Фиала.
По его словам, сейчас Чехия смогла полностью избавиться от зависимости от российского газа.
Напомним, Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из россии, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.
Ранее Сербия и Болгария завершили проект трубопровода, цель которого — снижение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок. Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также предоставит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.