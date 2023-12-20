Остался год: в ЕС призвали готовиться к остановке транзита российского газа через Украину — Finance.ua
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Остался год: в ЕС призвали готовиться к остановке транзита российского газа через Украину

Энергетика
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Через год завершится контракт на транзит российского газа через Украину, поэтому страны-члены Евросоюза, которые все еще потребляют российский газ, должны подготовиться к изменениям на рынке и сокращать объемы потребления российского сжиженного и трубопроводного газа.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по энергетике заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
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«Я проинформировала министров и дала им четкую картину о путях поставки газа в тот момент, когда транзит российского газа через Украину завершится. Это произойдет точно через год. Мы должны быть готовы к этому и предоставляем странам-членам, которые будут поражены таким развитием. Все еще есть достаточно длительное время, чтобы подготовиться к тому что произойдет», — сказала Симсон.
Она отметила, что ЕС завершает текущий год, уже второй подряд после того, как россия вторглась в Украину, на позитивной ноте, даже несмотря на то, что перед странами ЕС остаются большие вызовы.
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Как всегда в ходе Совета ЕС в декабре, министры пересмотрели состояние энергетической безопасности и пришли к выводу, что Европа хорошо готова к зиме: уровень газа в хранилищах очень высокий для этого времени года, а цены на газ находятся на самом низком уровне с начала войны.
«Мы также добиваемся прогресса в диверсификации поставок и в отказе от российского импорта. Мы ожидаем, что общий объем импорта российского газа в 2023 году составит около 40 млрд кубометров, который примерно наполовину состоит из сжиженного и трубопроводного газа. Это половина объема, который ЕС импортировал в прошлом году — тогда мы импортировали 80 млрд кубометров (российского. — Ред.) газа», — отметила еврокомиссар.
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Она отметила, что Еврокомиссия держит под очень плотным контролем специфическую ситуацию с импортом российского сжиженного газа. Совет министров, по техническим предложениям Еврокомиссии, принял регуляторный пакет, который позволит каждой из стран-членов ограничивать импорт трубопроводного и сжиженного газа из россии для собственных газовых сетей исходя из существующих оценок безопасности поставок. Такой подход предоставляет странам-членам путь пропорционального и целевого уменьшения российского газового импорта.
«Хотя текущая рыночная ситуация несколько более здорова, новые геополитические обстоятельства несут с собой многочисленные риски, поэтому нам следует быть быть готовыми к кризису и продолжить меры предосторожности, которые были представлены в прошлом году. Еврокомиссия предложила продолжить действие трех чрезвычайных регуляторных правил, в частности, солидарности между странами-членами, развития возобновляемых ресурсов и механизма рыночной корректировки. Эти меры позволили сдержать высокие цены на газ в условиях уязвимого рынка, и есть прямой смысл сохранить их действие на следующий год. Я рада, что министры сегодня приняли такое решение», — подчеркнула Симсон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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