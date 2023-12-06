«Нафтогаз» увеличил сумму требований к «Газпрому» из-за прекращения транзита — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» увеличил сумму требований к «Газпрому» из-за прекращения транзита

Фондовый рынок
23
«Нафтогаз» увеличил сумму требований к «Газпрому» из-за прекращения транзита
«Нафтогаз» увеличил сумму требований к «Газпрому» из-за прекращения транзита
На данный момент сумма претензий НАК «Нафтогаз Украины» к российскому «Газпрому» из-за создания условий для прекращения транзита газа через газоизмерительную станцию ​​"Сохрановка" составляет уже около 700 млн долларов.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
Читайте также
«Сумма будет расти, учитывая, что впереди еще 2024 год. По состоянию на сегодня накопления на оплату — 679 млн долларов США», — отметил Чернышев.
Глава «Нафтогаза» надеется, что судебный процесс по этому делу успешно завершится в 2025 году.
По его словам, текущий объем транзита составляет 42 млн кубических метров в сутки. И это стабильный показатель с небольшими колебаниями за последние 8 месяцев.
Читайте также
Газоизмерительная станция «Сохрановка» находится во временно оккупированной Луганской области. Через эту станцию ​​проходила почти треть транзита в Европу.
В мае 2022 года ООО «Оператор ГТС Украины» было вынуждено приостановить транзит газа через ГИС «Сохрановка».
«Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о грубых вмешательствах представителей рф и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований так называемой „ЛНР“ в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию ​​(КС) „Новопсков“ в Луганской области», — заявили тогда в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.