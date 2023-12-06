«Нафтогаз» увеличил сумму требований к «Газпрому» из-за прекращения транзита — Finance.ua

«Нафтогаз» увеличил сумму требований к «Газпрому» из-за прекращения транзита Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» увеличил сумму требований к «Газпрому» из-за прекращения транзита

На данный момент сумма претензий НАК «Нафтогаз Украины» к российскому «Газпрому» из-за создания условий для прекращения транзита газа через газоизмерительную станцию ​​"Сохрановка" составляет уже около 700 млн долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«Сумма будет расти, учитывая, что впереди еще 2024 год. По состоянию на сегодня накопления на оплату — 679 млн долларов США», — отметил Чернышев.

Глава «Нафтогаза» надеется, что судебный процесс по этому делу успешно завершится в 2025 году.

По его словам, текущий объем транзита составляет 42 млн кубических метров в сутки. И это стабильный показатель с небольшими колебаниями за последние 8 месяцев.

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Газоизмерительная станция «Сохрановка» находится во временно оккупированной Луганской области. Через эту станцию ​​проходила почти треть транзита в Европу.

В мае 2022 года ООО «Оператор ГТС Украины» было вынуждено приостановить транзит газа через ГИС «Сохрановка».

«Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о грубых вмешательствах представителей рф и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований так называемой „ЛНР“ в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию ​​(КС) „Новопсков“ в Луганской области», — заявили тогда в компании.

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