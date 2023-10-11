Польша решила конфисковать у «Газпрома» часть газопровода Ямал — Европа Сегодня 15:46 — Энергетика

Польша решила конфисковать у «Газпрома» часть газопровода Ямал — Европа

Во вторник, 10 октября, Польша сообщила решение забрать у российского «Газпрома» часть газопровода Ямал — Европа. Решение является шагом по восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны.

Об этом сообщает глава польского нефтяного концерна Orlen Даниэль Обайтек

Отмечается, что АО «Европол ГАЗ» после того, как решение станет окончательным, станет собственником акций, ранее принадлежавших ПАО «Газпром».

Пока решение остается за Министерством развития и технологий Польши. По словам Обайтека, группа Orlen возьмет под контроль часть газопровода Ямал — Европа.

«На протяжении десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из россии — 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья», — сказал он.

Он также добавил, что с 2022 года они полностью независимы от газа из россии. А это решение — шаг восстановления полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.