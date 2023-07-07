Газпром угрожает Нафтогазу санкциями — Finance.ua

Газпром угрожает Нафтогазу санкциями Сегодня 09:29 — Фондовый рынок

Газпром угрожает Нафтогазу санкциями

Продолжение попыток «Нафтогаза» вести арбитражные разбирательства с «Газпромом» грозит введением санкций со стороны рф.

Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на заявление журналистам в Санкт-Петербурге главы правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий „Нафтогаза“ нельзя исключать, что это может привести к введению санкций российской федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с „Нафтогазом“ будут просто невозможны», — сказал он и добавил, что «Нафтогаз» уже подал многомиллиардный иск на россию в суды США.

Миллер отметил, что якобы сам «Нафтогаз» под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед «Газпромом».

«Нафтогаз» отказывается принимать российский газ в точке входа «Сохрановка», но при этом требует оплату за его транзит. «Газпром» неоднократно заявлял, что в условиях антироссийских санкций и поднявшейся в Европе волны русофобии он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции? Это риторические вопросы. В таких условиях «Газпром» считает, что арбитражное рассмотрение нелегитимно и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки «Нафтогаза» продолжить это рассмотрение говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к российской федерации", — заявил глава «Газпрома».

В сентябре 2022 года «Газпром» уже заявлял, что категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» относительно инициированного рассмотрения относительно транзита российского газа в Европу — непредоставленные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться, отмечал концерн.

Тогда «Газпром» также заявлял, что считает подачу обращения «Нафтогаза» в суд недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании.

«Дальнейшие попытки „Нафтогаза Украины“ добиваться рассмотрения спора могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании „Нафтогаз Украины“ санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц. На практике это будет означать запрет для „Газпрома“ выполнять перед санкционными лицами обязательства по подписанным соглашениям, включая осуществление финансовых операций», — говорилось в предыдущем сообщении российского концерна по этому вопросу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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