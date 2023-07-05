Доходы «Газпрома» могут упасть, это еще больше усугубит дефицит бюджета в рф — Reuters Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

Доходы «Газпрома» могут упасть, это еще больше усугубит дефицит бюджета в рф — Reuters

Низкие цены на газ приведут к снижению доходов «Газпрома», получаемого от продаж в Европу. Это еще больше может усугубить дефицит бюджета россии.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что падение доходов от экспорта может усугубить дефицит бюджета россии, который уже составляет 117% от годового плана. Причиной этого являются большие расходы на войну против Украины и западные санкции по экспорту нефти.

«Продажи газа „Газпромом“ в Европу, которые когда-то являлись его основным источником валютных поступлений, резко упали из-за кризиса в отношениях между рф и Западом», — говорится в материале.

По подсчетам Reuters, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в первой половине 2023 года составил около 12,1 млрд кубометров, а за весь 2022 год — 62 млрд кубометров, что указывает на потенциально серьезный спад в этом году.

На сколько снизятся поставки российского газа в этом году

Аналитик Рональд Смит сообщил, что экспорт российского газа в Европу и Турцию в этом году составит 50 млрд кубометров.

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Если россия сохранит экспорт газа в Турцию на стабильном уровне, он может достичь 22 млрд кубометров в 2023 году, а продажи в Европу составят 28 млрд кубометров.

Согласно расчетам Reuters, это может означать падение доходов в Европе до 12,5 млрд долларов в этом году с примерно 52 млрд долларов в 2022 году.

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