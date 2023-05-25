Прибыль Газпрома за год войны рухнула почти вдвое — Finance.ua
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Прибыль Газпрома за год войны рухнула почти вдвое

Фондовый рынок
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Прибыль Газпрома за год войны рухнула почти вдвое
Прибыль Газпрома за год войны рухнула почти вдвое
По итогам 2022 года российский монополист получил 1,226 трлн рублей ($15,3 млрд по актуальному курсу) чистой прибыли по сравнению с 2,093 трлн рублей ($26,1 млрд) в 2021 году, сообщает Интерфакс.
Однако заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов отметил: «Это один из лучших показателей в истории компании. В то же время он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года».
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Выручка «Газпрома» за 2022 год выросла до 11,673 трлн рублей ($145,7 млрд) по сравнению с 10,2 трлн рублей ($127,3 млрд) в 2021 году.
Также сообщается, что совет директоров Газпрома рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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