Прибыль Газпрома за год войны рухнула почти вдвое — Finance.ua

Прибыль Газпрома за год войны рухнула почти вдвое
По итогам 2022 года российский монополист получил 1,226 трлн рублей ($15,3 млрд по актуальному курсу) чистой прибыли по сравнению с 2,093 трлн рублей ($26,1 млрд) в 2021 году, сообщает Интерфакс.
Однако заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов отметил: «Это один из лучших показателей в истории компании. В то же время он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года».
Выручка «Газпрома» за 2022 год выросла до 11,673 трлн рублей ($145,7 млрд) по сравнению с 10,2 трлн рублей ($127,3 млрд) в 2021 году.
Также сообщается, что совет директоров Газпрома рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие.
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