Финская компания Gasum расторгла контракт с &quot;Газпромом&quot; — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпромом"

Фондовый рынок
19
Финская компания Gasum расторгла контракт с &quot;Газпромом&quot;
Финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпромом"
Финская государственная компания Gasum заявила в понедельник, что расторгла контракт на закупку природного газа у российского «Газпром экспорта» через газопроводы россии.
Об этом сообщает Reuters.
«Газпром» прекратил поставки природного газа по газопроводу в Gasum в мае 2022 года из-за спора по поводу платежей, и обе стороны вели переговоры, чтобы решить этот вопрос.
Читайте также
«Газпром» требовал от европейских стран оплачивать поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных из-за вторжения россии в Украину. Финляндия от этого отказалась.
Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что страна больше не использует российский природный газ или электроэнергию после прекращения своей зависимости после начала полномасштабной войны в Украине.

Справка Finance.ua:

  • польская компания EuRoPol Gaz через Стокгольмский арбитраж потребует от Газпрома около $1,2 млрд упущенных доходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.