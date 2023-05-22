Финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпромом" Сегодня 16:48 — Фондовый рынок

Финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпромом"

Финская государственная компания Gasum заявила в понедельник, что расторгла контракт на закупку природного газа у российского «Газпром экспорта» через газопроводы россии.

Об этом сообщает Reuters.

«Газпром» прекратил поставки природного газа по газопроводу в Gasum в мае 2022 года из-за спора по поводу платежей, и обе стороны вели переговоры, чтобы решить этот вопрос.

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«Газпром» требовал от европейских стран оплачивать поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных из-за вторжения россии в Украину. Финляндия от этого отказалась.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что страна больше не использует российский природный газ или электроэнергию после прекращения своей зависимости после начала полномасштабной войны в Украине.

Справка Finance.ua:

польская компания EuRoPol Gaz через Стокгольмский арбитраж потребует от Газпрома около $1,2 млрд упущенных доходов.

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Укрінформ По материалам:

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