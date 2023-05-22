Польська компанія через Стокгольмський арбітраж вимагатиме в Газпрому $1,2 мільярда — Finance.ua

Польська компанія через Стокгольмський арбітраж вимагатиме в Газпрому $1,2 мільярда Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Польська компанія через Стокгольмський арбітраж вимагатиме в Газпрому $1,2 мільярда

Польська компанія EuRoPol Gaz через Стокгольмський арбітраж вимагатиме від Газпрому близько $1,2 млрд втрачених прибутків.

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на EuRoPol Gaz.

Як зазначається, EuRoPol Gaz 9 травня цього року подала позов на «Газпром Експорт» до арбітражного суду у Стокгольмі. Компанія вимагатиме компенсацію у розмірі близько 285 млн доларів з відсотками за транзит газу в 2006—2009 роках, а також відшкодування збитків у вигляді недоотриманих доходів від послуг з транспортування газу у 2022 році та у зв’язку з відсутністю транспортування газу територією Польщі у період з 2023-го до 2045 року.

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Підкреслюється, що в угоді від 2010 року «Газпром Експорт» зобов’язався здійснити кроки, спрямовані на укладення нового контракту на транспортування газу Ямальським газопроводом на 2022−2045 роки. Ця угода також дає право пред’явити претензії до Газпрому навіть якщо такий контракт не буде укладено.

Як повідомлялося, 27 квітня 2022 року Газпром в односторонньому порядку припинив постачання газу споживачам у Польщі за Ямальським контрактом. За інформацією російської сторони, причиною стала відмова польської нафтогазової компанії PGNiG від розрахунків за газ у рублях. Раніше відповідний указ підписав путін.

Розгляд справи в арбітражному суді перебуває на попередній стадії.

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Віцепрем'єр, міністр державних активів Польщі Яцек Сасін повідомив у коментарі польським ЗМІ, що EuRoPol Gaz оцінює втрачені прибутки в понад 5 млрд злотих ($1,2 млрд).

Компанія EuRoPol Gaz володіє польською ділянкою транзитних газопроводів Ямал — Європа завдовжки близько 684 км. EuRoPol Gaz раніше була спільною власністю польської та російської компаній PGNiG і Газпром. В листопаді 2022 року уряд Польщі примусово перевів активи, шо належали Газпрому, у власність держави.

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