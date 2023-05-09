Італійський енергетичний гігант подав до суду на "Газпром" — Finance.ua

Італійський енергетичний гігант подав до суду на "Газпром" Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Італійська енергетична компанія Eni SpA почала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» у зв’язку з припиненням агресором поставок газу до Італії після вторгнення в Україну.

Як заявив генеральний директор Eni Клаудіо Декальці, станом на 29 квітня потоки російського газу в Італію впали майже до нуля, при тому, що «Газпром» почав скорочувати поставки ще в червні 2022 року, повідомляє Bloomberg

«Зниження, що застосовуються „Газпром експортом“, підлягають конфіденційному арбітражному розгляду. Контракти з „Газпром експортом“ залишаються в силі», — заявив італійський енергетичний гігант.

Італійська компанія прагне повністю замінити російські обсяги газу до 2025 року, використовуючи відносини з такими країнами-виробниками, як Алжир, Єгипет, Мозамбік, Конго та Катар. Італія імпортувала близько 40% свого газу з Росії до вторгнення в Україну.

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УНІАН За матеріалами:

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