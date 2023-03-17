Прибутки Газпрому за рік впали більш як утричі — Finance.ua

Прибутки Газпрому за рік впали більш як утричі Сьогодні 01:29 — Фондовий ринок

Прибутки Газпрому за рік впали більш як утричі

За підсумками 2022 року чистий прибуток російського монополіста «Газпром» становив 747,246 млрд рублів, що в 3,6 раза менше порівняно з 2021 роком (2,684 трлн рублів).

Про це повідомляє «Комерсант», який розглянув звітність компанії.

У свою чергу, виторг Газпрому в 2022 році досяг 7,979 трлн рублів, що приблизно на 25% більше за аналогічний показник 2021 року. Тоді виторг становив 6,39 трлн рублів.

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За даними «Комерсанта», 2022 року видобуток газу в росії скоротився на 11,8% — до 672 млрд кубометрів. Це сталося на тлі скорочення постачання в Європу до історичних мінімумів.

Як повідомлялось, на початку вересня 2022 року Газпром повністю зупинив постачання газу до Європи трубопроводом «Північний потік — 1», пояснивши свої дії технічними неполадками. Крім того, влада рф раніше припинила постачання до деяких європейських країн, які відмовилися платити за газ у рублях на тлі російського вторгнення в Україну.

Наприкінці того ж місяця на ділянці систем газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі сталися вибухи. В результаті було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів.

Газпром продовжує постачати газ до Європи транзитною гілкою через Україну, а також «Турецьким потоком».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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