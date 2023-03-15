Іспанія збільшила імпорт зрідженого природного газу з росії на 84% - Bloomberg — Finance.ua

Іспанія збільшила імпорт зрідженого природного газу з росії на 84% - Bloomberg Сьогодні 19:15 — Енергетика

Імпорт скрапленого природного газу з росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні.

Це свідчить про те, наскільки Європа залишається залежною від москви, попри спроби скоротити енергетичні зв’язки, пише Bloomberg

Іспанія була змушена збільшити закупівлі СПГ із інших країн після того, як поставки від давнього постачальника газу — Алжиру — скоротилися через дипломатичну ворожнечу між двома країнами. У той час як росія скоротила продажі через трубопроводи в Європу до мінімуму, потоки СПГ зросли більш ніж на 30% минулого року.

Залежність Іспанії від російського СПГ, імовірно, приверне увагу політиків ЄС, деякі з яких закликають до скорочення доходів москви після її вторгнення в Україну. Минулого тижня комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон закликала припинити ці поставки, заявивши, що європейським компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення терміну дії поточних. Про конкретні заходи вона не повідомила.

Іспанія, Бельгія і Франція — найбільші покупці російського СПГ у ЄС, Інфографіка bloomberg.com

Іспанія є найбільшим покупцем російського СПГ у ЄС цього року, за нею йдуть Бельгія і Франція, свідчать дані відстеження суден, опубліковані Bloomberg.

За даними Центру досліджень в області енергетики і чистого повітря, Іспанія також витрачає на нафту і газ із москви більше за всіх у ЄС — 944 мільйони євро.

Іспанія стала найбільшим покупцем російських енергоресурсів в ЄС цього року, Інфографіка bloomberg.com

Іспанія отримує російський газ тільки у вигляді СПГ, оскільки її енергокомпанія Naturgy Energy Group SA має 20-річний контракт на закупівлю палива у «Ямалу СПГ» в Арктиці до 2038 року. Імпорт у період з березня 2022 по лютий цього року зріс до 61344 гігават-годин у порівнянні з 33305 гігават-годин за той же період роком раніше.

На частку російського СПГ припадало 14% від загального обсягу поставок до Іспанії за цей період, що на 6,2 процентних пункту більше. СПГ з росії склав близько 16% від загального обсягу імпорту палива в Західну Європу минулого місяця, при цьому США поставили майже половину.

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УНІАН За матеріалами:

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